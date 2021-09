A tre mesi di distanza dall’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo contro il Portogallo, l’Italia U21 di calcio allenata da Paolo Nicolato è tornata in scena per dare il via a un nuovo biennio che vorrà portarla alla fase finale della rassegna continentale del 2023.

La prima tappa è stata quest’oggi al “Carlo Castellani” di Empoli dove gli azzurrini hanno affrontato il Lussemburgo nel primo incontro del girone di qualificazione. La selezione del Bel Paese si è imposta per 3-0 grazie alle realizzazioni di Pirola al 7′ e di Cancellieri al 50′ nonché all’autorete di Olesen su cui c’è stato lo zampino di Tonali. Una prestazione non entusiasmante dei nostri portacolori, considerando il blasone dell’avversario, ma un successo che fa morale. Prossimo appuntamento sarà allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza dove gli italiani affronteranno il Montenegro per il secondo match di qualificazione (7 settembre).

PRIMO TEMPO – Nicolato ha varato un 4-3-3 con Tonali, Ricci e Rovella in mediana, mentre in avanti proposto il trio offensivo formato da Colombo, Piccoli e da Cancellieri. 4-4-2 solido dei lussemburghesi con Bernard e Curci coppia d’attacco. Fin dalle prime battute si comprende il canovaccio del match e la rete al 7′ di Pirola su assist di Tonali è un indizio chiaro. 5′ dopo, sugli sviluppi del calcio di punizione battuto dall’onnipresente Tonali, arriva il raddoppio su autogol di Olesen. La partita si mette sui binari favorevoli all’Italia, anche se non c’è la goleada che ci si poteva attendere. Gli azzurrini giocano un po’ troppo sotto ritmo e peccano di concretezza.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il CT fa esordire Yeboah, richiamando Piccoli in panchina, e la selezione tricolore sigla il tris con Cancellieri su assist ancora di Tonali. La partita non regala altro in termini realizzativi e i tre punti in casa nostrana sono graditi.

Foto: LaPresse