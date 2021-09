Beach volley, Campionato Italiano 2021 Caorle. Che battaglia per lo scudetto! Abbiati/Andreatta e Zuccarelli/Franzoni tra i perdenti

Iniziata a Caorle la tappa finale del Campionato Italiano che assegna i punti decisivi per l0’assegnazione degli scudetti tricolori. Poche le sorprese ma tra queste c’è la doppia sconfitta dei favoriti della vigilia per la conquista del titolo italiano: in campo maschile Abbiati/Andreatta si sono complicati la vita perdendo la sfida del secondo turno vincenti contro Viscovich/Ranghieri e ora dovranno cercare di risalire dal tabellone perdenti dove affronteranno subito le “mine vaganti” Ingrosso/Ingrosso: compito duro poer i primi della classe.

Avanzano le due coppie straniere al via del torneo maschile: i polacchi Bryl/Losiak e i lettoni Samoilovs/Smedins sono al terzo turno del tabellone vincenti anche le due coppie di punta del movimento azzurro: Lupo/Nicolai (che hanno faticato tantissimo coin Crusca/Dal Molin, vincendo 15-13 al tie break) e Rossi/Carambulka che invece non hanno incontrato problemi.

In campo femminile finiscono tra i perdenti le trionfatrici di Palinuro, Zuccarelli/Franzoni ma per loro nulla è perduto: c’è la possibilità di rientrare in gioco per una delle prime posizioni che garantirebbe la conquista del tricolore ma non sono ammesse altre distrazioni. Bene Toti/J. Allegretti e Lantignotti/Michieletto e cammino senza sconfitte anche per Marta Menegatti che, in coppia con Gottardi, ha sconfitto l’unica coppia straniera al via, Dabizha/Rudykh.

TORNEO MASCHILE

PRIMO TURNO: Losiak/Bryl-Armellini/Mancini 2.0 (21-13, 21-14), Vitelli/Cappio-Siccardi/Tascone 2-1 (21-19, 21-23, 15-10), Benzi/Ficosecco-Krumins/Maletti 2-0 (21-13, 21-19), Spadoni/Camerani-Manni/Bonifazi 0-2 (15-21, 18-21), Carambula/Rossi-Boniotti/Dall’Olio 2-0 (21-13, 21-14), Caminati/Vanni-Luisetto/Romani 2-0 (21-16, 22-20), Ranghieri/Viascovich-Michieli/Chinellato 2-1 (21-15, 18-21, 15-5), Abbiati/Andreatta-Fioretta/Major 2-0 (21-18, 21-12), Samoilovs/Smedins-Moro/Pozzi 2-0 (21-12, 21-11), Geromin/Camozzi-Ingrosso/Ingrosso 2-0 (21-15, 21-18), Carucci/Cecchini-Lancellotti/Bertoli 2.0 (21-19, 21-16), Windisch/Cottafava-Arezzo di Trifiletti/Torre 2-0 (21-17, 21-14), Alfieri/Sacripanti-De Fabritiis/Rossi 2-0 (21-8, 22-20), Marchetto/Dal Corso-Margaritelli/Marta 2.0 (21-14, 21-14), Crusca/Dal Molin-Pizzileo/Pizzileo 2-0 (21-16, 21-14), Lupo/Nicolai-Hanni/Fusco 2-0 (21-12, 21-16).

SECONDO TURNO VINCENTI: Losiak/Bryl-Vitelli/Cappio 2-0 (21-11, 21-19), Bonifazi/Manni-Benzi/Ficosecco 2-0 (21-19, 26-24), Carambula/Rossi-Caminati/Vanni 2-0 (21-15, 21-18), Viscovich/Ranghieri-Abbiati/Andreatta 2-0 (21-11, 21-13), Samoilovs/Smedins-Geromin/Camozzi 2-0 (21-19, 21-16), Windisch/Cottafava-Carucci/Cecchini 2-1 (21-15, 19-21, 15-9), Marchetto/Dal Corso-Alfieri/Sacripanti 2-1 (23-21, 16-21, 15-10), Lupo/Nicolai-Crusca/Dal Molin 2-1 (21-17, 16-21, 15-13).

PRIMO TURNO PERDENTI: Siccardi/Tascone-Armellini/Mancini 2-0 (21-18, 21-14), Krumins/Maletti-Spadoni/Camerani 2-0 (21-17, 21-14), Luisetto/Romani-Boniotti/Dall’Olio 2-1 (21-15, 19-21, 16-14), Michieli/Chinellato-Fioretta/Major 2-0 (21-18, 21-18), Ingrosso/Ingrosso-Moro/Pozzi 2-0 (21-15, 21-15), Lancellotti/Bertoli-Arezzo di Trifiletti/Torre 2-0 (21-12, 21-12), Margaritelli/Marta-De Fabritiis/Rossi 2-0 (21-18, 21-15), Pizzileo/Pizzileo-Hanni/Fusco 2-1 (19-21, 21-19, 18-16).

SECONDO TURNO PERDENTI: Siccardi/Tascone-Crusca/Dal Molin, Krumins/Maletti-Alfieri/Sacripanti, Luisetto/Romani-Carucci/Cecchini, Michieli/Chinellato-Geromnin/Camozzi, Ingrosso/Ingrosso-Abbiati/Andreatta, Caminati/Vanni-Lancellotti/Bertoli, Margaritelli/Marta-Benzi/Ficosecco, Vitelli/Cappio-Pizzileo/Pizzileo.

TERZO TURNO VINCENTI: Bonifazi/Manni-Losiak/Bryl, Carambula/Rossi-Viscovich/Ranghieri, Samoilovs/Smedins-Winidsch/Cottafava, Marchetto/Dal Corso-Lupo/Nicolai.

TORNEO FEMMINILE

PRIMO TURNO: Toti/J. Allegretti- Pasa/Chiappetta 2-0 (21-8, 21-11), Sanguigni/Tamagnone-Boscolo/Boscolo 2.-0 (21-15, 21-14), Zuccarelli/Franzoni-Moltrasio/Leonardi 2-0 (21-18, 21-18), They/Breidenbach-Scalvini/Pedretti 2-0 (21-11, 21-15), Benazzi/Gradini-Valdora/Botta 2.0 (21-13, 21-6), Puccinelli/Gili-Tagliapietra/Magi 2-0 (21-10, 21-17), Galazzo/Balducci-Shpuza/Ujka 2-1 (21-17, 18-21, 15-9), Ditta/Culiani-Consolini/Argentati 2-0 (21-9, 21-12), Lantignotti/Michieletto-Guidi/Cutrì 2-0 (21-7, 21-15), Cimmino/Lo Re-Rottoli/Arcaini 2-0 (21-15, 22-20), Menegatti/Gottardi-Barboni/Mattavelli 2-0 (21-10, 21-13), Panfili/Casani-Dabizha/Rudykh 0-2 (9-21, 13-21), Dalmazzo/Ferraris-Panzetta/Brilli 2-0 (21-16, 21-10), Orsi Toth/Gombar-Magnano/Colombi 2-1 (18-21, 21-13, 15-9), Godenzoni/Gabellini-Flaviani/Masiero 2-0 (22-20, 21-12), Calì/Annibalini-Scalari/Zanon 2-0 (21-5, 21-12).

SECONDO TURNO VINCENTI: Toti/J. Allegretti-Sanguigni/Tamagnone 2.0 (21-11, 21-16), They/Breidenbach-Zuccarelli/Franzoni 2-1 (21-16, 16-21, 15-6), Puccinelli/Gili-Benazzi/Gradini 2-1 (16-21, 21-13, 16-14), Galazzo/Balducci-Ditta/Culiani 2-1 (21-11, 18-21, 15-12), Lantignotti/Michieletto-Cimmino/Lo Re 2-1 (21-10, 15-21, 23-21), Menegatti/Gottardi-Dabizha/Rudykh 2-0 (21-16, 21-15), Orsi Toth/Gombar-Dalmazzo/Ferraris 2-0 (23-21, 21-17), Calì/Annibalini-Godenzoni/Gabellini 2.0 (21-14, 21-17).

PRIMO TURNO PERDENTI: Boscolo/Boscolo-Pasa/Chiappetta 2.0 (21-18, 21-17), Moltrasio/Leonardi-Scalvini/Pedretti 2-1 (18-21, 21-17, 15-10), Valdora/Botta-Tagliapietra/Magi 2-0 (21-13, 21-15), Shpuza/Ujka-Consolini/Argentati 2-.0 (21-10, 21-12), Rottoli/Arcaini-Guidi/Cutrì 0-2 (11-21, 13-21), Barboni/Mattavelli-Panfili/Casani 2-0 (21-13, 21-8), Magnano/Colombi-Panzetta/Brilli 2-0 (21-11, 21-16), Flaviani/Masiero-Scalari/Zanon 2-1 (21-12, 21-10).

SECONDO TURNO PERDENTI: Boscolo/Boscolo-Godenzoni/Gabellini, Moltgrasio/Leonardi-Dalmazzo/Ferraris, Valdora/Botta-Dabizha/Rudykh, Shpuza/Ujka-Cimmino/Lo Re, Rottoli/Arcaini-Ditta/Culiani, Barboni/Mattavelli-Benazzi/Gradini, Flaviani/Masiero-Sanguigni/Tamagnone.

TERZO TURNO VINCENTI: Toti/J. Allegretti-They/Breidenbach, Puccinelli/Colzi-Galazzo/Balducci, Lan tignotti/Michieletto-Menegatti/Gottardi, Orsi Toth/Gombar-Calì/Annibalini.

