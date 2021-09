Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio. Ospite ai nostri microfoni il Direttone Tecnico della Nazionale di bob e skeleton, il quale ha voluto spiegare il punto della situazione estiva e su quali traguardi può ambire la nostra nazionale di bob dopo le difficoltà degli ultimi anni.

“L’estate – commenta – è stata l’evoluzione per trovare la qualificazione ai Giochi. C’è stato un notevole impegno e sono convinto che potremmo far bene, non mi sbilancio se dico che spero otterremo i risultati che ci meritiamo. Sulla situazione attuale sono molto fiducioso, io ho preso le redini lo scorso anno, a gennaio, ho cercato sin da subito di ottimizzare quello che avevamo in casa. Abbiamo iniziato subito con un lavoro di reclutamento, e già da quest’anno, ne sono sicuro, vedremo i frutti”.

“Sono fiducioso – continua – penso che l’obiettivo non sarà solo quello di qualificarci alle prossime Olimpiadi, con il bob a 2 o a 4. Anzi, l’asticella sarà molto più alta. La preparazione di quest’anno è stata ottimizzata, rispetto agli scorsi anni in cui eravamo più in difficoltà. Questo anche grazie al fatto che le persone coinvolte hanno maturato un’esperienza speciale sul campo per poter indirizzare il tiro: non tutti i ragazzi hanno le stesse caratteristiche, quindi la preparazione va calibrata su ciascuno di loro”.

Questo e molto altro nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A MAURIZIO OIOLI