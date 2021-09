Benelux Tour, Remco Evenepoel si ritira per dei problemi intestinali. Mirino sugli Europei

Remco Evenepoel si è ritirato dal Benelux Tour. Il capitano della Deceuninck-Quick Step ha deciso di non presentarsi al via della quinta tappa (166 km sostanzialmente pianeggianti da Riemst a Bilzen). Il fuoriclasse belga non è riuscito a riprendersi dai problemi intestinali che aveva già riscontrato alla vigilia della cronometro di tre giorni fa e ha dunque optato per tornare a casa, in modo da poter recuperare le forze in vista degli Europei, in programma la prossima settimana in Trentino e dove è una delle stelle annunciate della vigilia.

In classifica generale occupava l’82mo posto a 3’31” di ritardo dallo svizzero Stefan Bissegger, leader con 13” di vantaggio sul danese Kasper Asgreen, 20” sull’australiano Luke Durbridge e sul connazionale Stefan Kueng. Il 21enne era reduce da uno spettacolare filotto di vittorie prima delle criticità riscontrate al Benelux Tour. Tra giugno e agosto aveva infatti vinto la classifica generale del Giro del Belgio e del Giro di Danimarca, oltre alla Druivenkoers-Overijse e alla Brussels Cycling Classic. In mezzo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, col nono posto a cronometro e il 49mo nella prova in linea.

La sua stagione era incominciata a maggio col Giro d’Italia, da cui si è ritirato alla vigilia della 18ma tappa quando era abbondantemente fuori classifica. Ricordiamo che Evenepoel è rientrato dopo la terribile caduta rimediata al Giro di Lombardia 2020.

