Benelux Tour 2021: Caleb Ewan beffa Sonny Colbrelli in volata, Kung nuovo leader

Altra giornata senza un attimo di pausa e ricca di colpi di scena al Benelux Tour 2021. È andata in scena la quinta frazione: da Riemst a Bilzen, che ha visto imporsi in uno sprint ristretto l’australiano Caleb Ewan davanti al nostro Sonny Colbrelli. Cambia il leader della classifica generale: si resta in Svizzera, con Stefan Kung.

La prima notizia è arrivata al mattino ed è stata quella del ritiro di Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step) a causa di problemi intestinali. Tre uomini in fuga nella prima fase di gara: Jack Bauer (Team BikeExchange), Casper Pedersen (Team DSM) e Hugo Houle (Astana – Premier Tech). Il plotone è rimasto a guardare, gestendo la situazione e non lasciando più di 3′ di margine.

Entrati nel circuito conclusivo si è alzato nettamente il ritmo, con il gruppo che sui vari strappi ha sempre accelerato, con diversi corridori che hanno provato attacchi, sempre vanificati. Nel frattempo davanti ha perso contatto Houle, lasciando al comando la coppia di attaccanti formata da Pedersen e Bauer.

Il duo è stato raggiunto a circa 10 chilometri dal traguardo. Da lì è partita la bagarre in gruppo: a muoversi per primo Kasper Asgreen (Deceuninck Quick-Step), che è stato colpito da un problema meccanico in discesa, perdendo diversi secondi. Protagonista sia in salita che in discesa uno scatenato Matej Mohoric (Bahrain-Victorious): le accelerazioni dello sloveno hanno costretto ad arrendersi il leader della classifica generale Stefan Bissegger (EF Nippo).

Sull’ultimo strappo, a 5 chilometri dall’arrivo, ennesimo tentativo per Mohoric, succeduto da quello di Gianni Moscon (Ineos Grenadiers). Il gruppo si è dimezzato, ma si è comunque lanciato verso la volata: eccezionale lavoro per la Bahrain-Victorious che ha lanciato Sonny Colbrelli. Il campione italiano ha fatto partire uno sprint lunghissimo su una strada in leggera salita: solamente un super Caleb Ewan (Lotto Soudal) è riuscito a scavalcarlo negli ultimi 50 metri. Terza piazza per Danny van Poppel (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), poi Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

