Beach Volley, Europei U18: Margherita Tega e Luna Cicola raggiungono gli ottavi di finale, Burgmann/Acerbi ai sedicesimi

Le azzurrine di beach volley, Margherita Tega e Luna Cicola, dopo avere vinto 2-0 (21-13, 21-9) contro la coppia lituana Rauluseviciute/Rutkauskaite riescono ad accedere direttamente agli ottavi di finale degli Europei U18, piazzandosi come prime della pool dove troveranno la vincente tra Svizzera e Repubblica Ceca che affronteranno alle 12.20.

In caso di vittoria le ragazze di coach Benotto ai quarti troverebbero presumibilmente la temibile coppia russa che alle avversarie precedenti hanno concesso ben poco. Un percorso tutto in salita per le ragazze italiane che di certo non sono state fortunate nei sorteggi, ma che hanno dimostrato di avere gran carattere e di non mollare mai.

Michael Burgmann e Roul Acerbi, invece, dopo aver ceduto il passo alla coppia ucraina Boiko/Omelchuk perdendo 2-0 (21-16, 21-19) si sono piazzati come secondi nella pool e domani mattina affronteranno nei sedicesimi di finale la coppia di casa, Okorn/Najdic alle 11 sul campo centrale. Per loro stessa sorte delle ragazze nella partita a seguire poiché, in caso di esito positivo, dovranno giocare contro i pari età russi.

SEDICESIMI DI FINALE DONNE

Carro/Serrano-Krog/Lyo, Kernen/Bossart-Pavelkova/Pavelkova, Gusarova/Siapani-Saxne/Johansson, Kattai/Jurgenson-Jokela/Sinisalo, Beauve/Van Deun-Javornik/Gorjup, Tucker/Canevari-Majernikova/Micianikova, Kalar/Posedel-Puckmeister/Sketa, Bradatan/Hododi-Pitsigkoni/Zafveiriou

SEDICESIMI DI FINALE UOMINI

Nissen/Hansen-Sengers/Groenewold, Lejawa/Czachorowski-Tomas/Tomas, Bracko/Marovt-Miscenko/Lanevski, Bello/Soczewka-Breer/Steinmann, Plamadeala/Romanov-Moutafis/Kardoulias, Hölting Nilsson/Ask-Savvidis/Savvidis, Canet/Rotar-Udvarhelyi/Tari, Burgmann/Acerbi-Okorn/Najdič

di Simona Bastiani