Beach volley, Campionato Italiano 2021, Frigole. Tutti i risultati della prima giornata

E’ Frigole, località marina sul litorale est salentino, ad ospitare la penultima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che vedrà in Caorle il luogo deputato all’assegnazione del tricolore. Non molte le coppie che si sono presentate a darsi battaglia oggi (17 nel maschile e 12 nel femminile), tanto che non c’è stato il bisogno di procedere già da ieri con le qualifiche; probabilmente, le coppie in odor di scudetto, hanno preferito rischiare poco e prepararsi al meglio per la settimana prossima.

Ma lo spettacolo non è mancato di certo visti i nomi presenti in campo come, ad esempio, l’inedito duo formato dal pluri scudettato Paolo Ficosecco e la giovane promessa Andrea Viscovich, “orfano” del partner Alex Ranghieri impegnato ad Utrecht nel “King Of The Court” e quelli di Davis Krumins e Marco Maletti che da qualche mese si allenano agli ordini di Coach Marco Solustri.

Tra le donne, ottime le chance di vittoria di Erika Ditta e Sara Leoni ed Eleonora Gili con Sofia Balducci, entrambe arrivate all’accesso delle semifinali senza perdere un set, così come gli stessi Krumins e Maletti del Mutina Beach che raggiungono la semifinale vincenti non concedendo sconti agli avversari. Risalgono dal girone perdenti, invece, Bigarelli/Podestà e Fussi/Pera che accedono a domani sbarazzandosi rispettivamente di Michieli/Chinellato ed i fratelli Pizzileo che si piazzano così al settimo posto. Nel femminile stesso percorso per Mavi/Giacosa e Tagliapietra/Panzetta che si lasciano alle spalle, dopo due partite non troppo combattute, Ceracchi/Lusenti e la coppia locale formata da Valeria Giannattasio e Tatiana Fingi: anche per loro un settimo posto finale.

PRIMO TURNO DONNE: Leoni /Ditta Bye, Ceracchi/Lusenti-Tallevi Diotallevi 2-0 (21-19, 21-18), Flaviani/Masiero-Giannattasio-Fingi 2-0 (21-12, 21-7), Magi/Giacosa Bye, Gili/Balducci Bye, Frigino/De Vai-Tagliapietra/Panzetta 0-2 (5-21, 16-21), Casani/Barboni-Panfili/Bachini 1-2 (21-12, 15-21, 3-15), Aime/Colombi Bye

SECONDO TURNO VINCENTI DONNE: Leoni/Ditta-Ceracchi/Lusenti 2-0 (21-19. 21-18), Flaviani/Masiero-Magi/Giacosa 2-0 (21-12, 21-13), Gili/Balducci-Tagliapietra/Panzetta 2-0 (21-14, 21-14), Aime/Colombi-Panfili/Bachini 2-0 (22-20, 21-14)

TERZO TURNO VINCENTI DONNE: Leoni/Ditta-Flaviani/Masiero 2-1 (21-18, 20-22, 15-11), Gili/Balducci-Aime/Colombi 2-0 (21-14, 23-21)

PRIMO TURNO PERDENTI DONNE: Casani/Barboni Bye, Frigino/De Vai Bye, Giannattasio/Fingi Bye, Prandelli/Tallevi Diotallevi Bye,

SECONDO TURNO PERDENTI DONNE: Casani/Barboni-Mavi/Giacosa 0-2 (9-21, 17-21), Frigino/De Vai-Ceracchi/Lusenti 0-2 (15-21, 10-21), Giannattasio/Fingi-Panfili/Bachini 2-1 (21-18, 16-21, 15-12), Prandelli/Tallevi Diotallevi-Tagliapietra/Panzetta 1-2 (21-18, 12-21, 11-15)

TERZO TURNO PERDENTI DONNE: Mavi/Giacosa-Ceracchi/Lusenti 2-0 (2-10, 22-20), Giannattasio/Fingi-Tagliapietra/Panzetta 0-2 (9-21, 15-21)

PRIMO TURNO UOMINI: Viscovich/Ficosecco Bye, Tortora/Mangone-Lentini/Amato 0-2 (15-21, 17-21), Santucci/Amorosi Bye, Fussi/Pera Bye, Lancellotti/Bertoli Bye, Parisi/Nicolazzo Bye, De Paola/Ferilli Bye, Pizzileo/Pizzileo Bye, Michieli/Chinellato Bye, Ferilli/Parlati Bye, Senatore/Capriolo Bye, Spadoni/Camerani Bye, Krumins/Maletti Bye, Ligabue/Barbieri Bye, Santini/Bellisario Bye, Bigarelli/Podestà Bye

SECONDO TURNO VINCENTI UOMINI: Viscovich/Ficosecco-Lentini/Amato 2-0 (21-12, 21-12), Santucci/Amorosi-Fussi/Pera 1-2 (21-17, 15-21, 9-15), Lancellotti/Bertoli-Parisi/Nicolazzo 2-0 (21-16, 21-14), De Paola/Ferilli-Pizzileo/Pizzileo 0-2 (12-21, 13-21), Michieli/Chinellato-Ferilli/Parlati 2-0 (21-14, 21-7), Senatore/Capriolo-Spadoni/Camerani 0-2 (15-21, 9-21), Krumins/Maletti-Ligabue/Barbieri 2-0 (21-14, 21-11), Santini/Bellisario-Bigarelli/Podestà 0-2 (7-21, 15-21)

TERZO TURNO VINCENTI UOMINI: Viscovich/Ficosecco-Fussi/Pera 2-1 (21-14, 19-21, 15-11), Lancellotti/Bertoli-Pizzileo/Pizzileo 2-0 (21-18, 22-20), Michieli/Chinellato-Spadoni/Camerani 1-2 (19-21, 26-24, 11-15), Krumins/Maletti-Bigarelli/Podestà 2-0 (22-20, 21-17)

QUARTO TURNO VINCENTI UOMINI: Viscovich/Ficosecco-Lancellotti/Bertoli 2-1 (18-21, 24-22, 15-10), Spadoni/Camerani-Krumins/Maletti 0-2 (13-21, 13-21)

PRIMO TURNO PERDENTI UOMINI: Tortora/Mangone Bye

SECONDO TURNO PERDENTI UOMINI: Tortora/Mangone/Santini/Bellisario 2-1 (16-21, 21-18, 15-10), Ligabue/Barbieri Bye, Senatore/Capriolo Bye, Ferilli/Parlati Bye, De Paola/Ferilli Bye, Parisi/Nicolazzo Bye, Amorosi/Santucci Bye, Lentini/Amato Bye

TERZO TURNO PERDENTI UOMINI: Tortora/Mangone-Ligabue/Barbieri 0-2 (14-21, 10-21), Senatore/Capriolo-Ferilli/Parlati 2-0 (21-18, 21-19), De Paola/Ferilli-Parisi/Nicolazzo 1-2 (21-12, 11-21, 10-15), Amorosi/Santucci-Lentini/Amato 2-0 (21-13, 21-16)

QUARTO TURNO PERDENTI UOMINI: Ligabue/Barbieri-Pizzileo/Pizzileo 0-2 (14-21, 18-21), Senatore/Capriolo-Fussi/Pera 0-2 (13-21, 9-21), Parisi/Nicolazzo-Bigarelli/Podestà 0-2 (10-21, 15-21), Amorosi/Santucci-Michieli/Chinellato 0-2 (14-21, 12-21)

QUINTO TURNO PERDENTI UOMINI: Pizzileo/Pizzileo-Fussi/Pera 1-2 (24-22, 21-23,15-12) , Bigarelli/Podestà-Michieli/Chinellato 2-0 (21-15, 21-17)

Simona Bastiani