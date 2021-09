Basket, Supercoppa italiana: Treviso vince ancora, Venezia espugna Reggio nello scontro diretto

Si sono disputati oggi due match della terza giornata della Supercoppa italiana di basket e sui parquet sono scese in campo le squadre dei gironi A e C. In particolare si sono viste le sfide tra Treviso e Brescia, e quella tra Reggio Emilia e Venezia. Ecco come è andata.

Terzo successo consecutivo per Treviso, ormai a un passo dall’accesso ai quarti di finale della Supercoppa. Avvio molto confuso a Treviso, con le due difese che dominano i primi minuti del match, ma è Brescia a trovare qualche canestro in più, mentre troppi gli errori dei padroni di casa. Serve una tripla di Dimsa dopo quasi 5 minuti di gioco per vedere la Nutribullet in vantaggio e altra tripla per il 13-12 dopo sei minuti di gioco. Troppe palle perse, però, per Russell e Brescia torna avanti senza dover faticare troppo. Treviso che chiude in vantaggio 22-20 grazie ai tiri da oltre l’arco (5/9 contro lo 0/2 di Brescia). Ancora tanti errori palla in mano a inizio secondo quarto, poi arrivano il bel canestro di Laquintana e la tripla di Della Valle che valgono il +5 per i lombardi. Non riesce, però, Brescia a scappare via, mentre Treviso fatica ad accorciare il gap nel finale del primo tempo. Ennesima palla persa da Russell (6) allo scadere che regala l’ultimo canestro a Della Valle e Brescia che va al riposo avanti 37-42.

Gestisce il vantaggio la squadra ospite a inizio secondo tempo, con un primo allungo, poi Treviso che si rifà sotto, poi nuovo +5 per Brescia. Dopo tre minuti, invece, brutta caduta per Matteo Imbrò che si infortuna al braccio ed è costretto a uscire in barella. Un minuto dopo doppia giocata di Della Valle, che prima stoppa da dietro Bortolani, poi riceve palla e mette la tripla del +8. Veneti che si affidano, ancora una volta, all’indisciplina bresciana e dalla lunetta dimezzano lo svantaggio poco dopo metà quarto. Russell da oltre l’arco dà il -1, poi è Bortolami che da tre dà il sorpasso alla Nutribullet a due minuti dalla fine del quarto. Blackout Brescia, ancora Russell da oltre l’arco, poi contropiede con Bortolani e Treviso che vola sul +7. Limita i danni Laquintana e si va all’ultimo stop sul 63-59. E l’ultimo quarto vede i padroni di casa tentare l’allungo decisivo, Brescia provare a rispondere, ma senza mai trovare il break che permetta ai lombardi di agguantare il pareggio. E quando Dimsa trova la tripla del +6 a 16 secondi dalla fine il match è chiuso. Treviso vince 90-86 e fa tre su tre nel gruppo C. A Brescia non bastano i 24 punti di Andrea Della Valle, miglior marcatore del match, mentre per Treviso ci sono i 21 punti di Bortolani e i 19 di Russell.

Vittoria importantissima per Venezia, con l’Umana Reyer che espugna Reggio Emilia e conquista il secondo successo su due, staccando proprio gli emiliani. Avvio da cecchini a Reggio Emilia, con due triple di Venezia che portano il punteggio sul 6-6. Ma l’equilibrio si spezza subito, con tre triple dei padroni di casa nei primi 5 minuti di gioco che regalano un parziale di 13-2 che fa scappare via gli emiliani. Cerca di rispondere la squadra di De Raffaele, con i veneti che limitano i danni nel finale di quarto che si chiude sul 24-15. Reggio gestisce il vantaggio, non riesce a trovare un altro allungo deciso, ma dall’altra parte Venezia fatica ad accorciare il gap creatosi nei primi 10 minuti a inizio secondo quarto. Nel finale del primo tempo, però, Venezia trova un parziale di 9-0 e si va al riposo lungo sul 40-35.

Ristabilito un buon equilibrio, ora Reggio Emilia deve rintuzzare i nuovi affondi di Venezia, che dopo due minuti con Watt trova anche il pareggio, ma i padroni di casa rispondono con la tripla di Candi e riallungano fino al +6. Risponde Venezia con la tripla di Denicolao e si va all’ultimo stop con i padroni di casa avanti solo 56-55. Si lotta punto su punto ora, con nessuna delle due squadre che riesce a dare lo strappo decisivo nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto. Si arriva a due minuti e mezzo dalla fine con Venezia avanti di due e finale che promette emozioni. Nuovo pareggio, poi tripla allo scadere dei 24 secondi di Tonut. Errore clamoroso di Olisevicius vicino a canestro e a meno di un minuto dalla fine i veneti sono sul +4. Hopkins riporta a -2 Reggio Emilia, che ha palla in mano a 24 secondi dalla fine. Difesa di Tonut, passi di Olisevicius a una manciata di secondi dalla fine e, così, secondo successo per Venezia che vince 71-75. Non bastano, dunque, i 18 punti di Olisevicius e Thompson, migliori marcatori di serata, per Reggio Emilia, mentre in casa Venezia miglior marcatore è Watt, con 17 punti, ma nel finale decisivo Stefano Tonut.

Credits: Ciamillo