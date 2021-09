Basket, Supercoppa Italiana: Reggio Emilia sconfigge la Fortitudo Bologna, Napoli rimonta da -24 e batte Brescia in trasferta

Prosegue anche oggi la fase a gironi della Supercoppa Italiana di Basket. Sono scesi in campo, per il girone A, Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Per il girone C, invece, Brescia ha ospitato in casa Napoli. Ecco come sono andati i match odierni.

Al PalaBigi di Reggio Emilia (che ha riaperto proprio per questa stagione, dopo che nelle ultime i reggiani sono stati “ospitati” all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per i match casalinghi) i padroni di casa di Attilio Caja sconfiggono la Fortitudo Bologna per 78-66. Gli uomini di Repesa non riescono ad invertire la rotta in quest’ultima gara, mentre Reggio Emilia ha la possibilità di accedere alle Final Eight qualora lunedì sera (palla a due alle ore 21) dovesse sconfiggere la Reyer Venezia con almeno 5 punti di scarto.

La Fortitudo inizia il match con un piglio diverso rispetto alle precedenti tre uscite, non perdendo mai la bussola e restando a contatto degli avversari soprattutto nei primi due quarti. Benzing, autentico protagonista nei primi 20’, guida i compagni ai primi allunghi nel punteggio (+7, 22-15). Reggio rimette le cose in chiaro con un parziale di 8-0, tornando contatto (23-22) grazie ad un ispirato Johnson. Da quel momento in poi, fino all’intervallo lungo, è una botta e risposta punto a punto. Secondo quarto chiuso sul 35-34 in favore della Reggiana. Nel terzo quarto la Fortitudo Bologna si ferma, e Reggio ne approfitta. Una vera e propria pioggia di triple travolge la Fortitudo, a cui nemmeno il time-out di coach Repesa riesce a porre fine. Alla terza sirena, l’Unahotels chiude ben oltre la doppia cifra di vantaggio: 63-49. Nell’ultima frazione, la Fortitudo impiega più di 4 minuti prima di trovare la via del canestro; dall’altra parte invece Reggio Emilia, senza strafare, vola a +21 (70-49), toccando il suo massimo vantaggio mettendo in ghiaccio anzitempo la partita. Una timida reazione finale dei bolognesi (-9, 75-66) serve solo a rendere meno pesante il passivo: troppo tardi, però, per tentare quella che sarebbe stata una rimonta quasi impossibile. Negli ultimi secondi c’è anche un antisportivo fischiato a Groselle, che l’Unahotels sfrutta per chiudere la gara sulle dodici lunghezze di vantaggio: 78-66. Top scorer dei reggiani Thompson con 15 punti, mentre per i bolognesi Benzing mette a referto 19 punti.

Nel match serale di scena al PalaLeonessa di Brescia i padroni di casa, dopo aver dominato i primi due quarti, vengono rimontati e superati da Napoli. I campani di coach Sacripanti vincono 77-87. Bresciani che chiudono al terzo e ultimo posto nel girone, mentre i napoletani al secondo posto (il raggruppamento è stato vinto dalla NutriBullet Treviso). Le due squadre si ritroveranno a sfidarsi nel match di ritorno tra 48 ore al PalaBarbuto di Napoli.

La squadra di coach Magro parte forte con un 4-0, mentre i primi punti della GeVi sono di Mayo. Il canestro di Parks e la tripla di McDuffie valgono il sorpasso per i campani ma, dopo l’antisportivo fischiato a Mayo, Brescia riesce ad allungare con Petrucelli. Zerini segna dalla media e Mitrou-Long da 3 punti. Il 2 su 2 dai liberi di Velicka chiude il primo quarto sul 25-18 per la Germani. Nel secondo quarto la formazione bresciana riesce ad allungare nel punteggio, con Mitrou-Long e Della Valle: a metà quarto il punteggio recita 39-20 per i padroni di casa. McDuffie e Mayo provano a muovere l’attacco della GeVi, ma è ancora Della Valle a portare Brescia sul +24. Nel finale arrivano 5 punti di Velicka ma i lombardi chiudono avanti sul 52-31 all’intervallo lungo. Il terzo periodo totalmente dominato dalla GeVi. Il punteggio del parziale è di 34-14 per i napoletani, match completamente riaperto. Velicka guida la rimonta dei suoi, Elegar si fa sentire sotto canestro, McDuffie e Parks riescono a segnare canestri importanti. Brescia prova con Cobbins e Moore a restare avanti in doppia cifra, ma nel finale di parziale sono Marini ed Uglietti a portare Napoli ad un solo punto di distacco (66-65).. Nell’ultimo quarto Eric Lombardi segna i primi cinque punti della GeVi, mentre per Brescia ci sono i canestri di Della Valle e Cobbins. Altro mini-break GeVi 5-0 con la tripla di Velicka. Gabriel riporta la Germani a -1 con una tripla, Elegar segna 4 punti di fila per l’81-76 Gevi a 1’40” dalla sirena finale. Si chiude sul 87-77 con la schiacciata di Velicka. Miglior marcatore per i napoletani il lituano Velicka con 23 punti, mentre Elegar chiude con 19 punti. Tra i padroni di casa, invece, 16 punti di Mitrou-Long e 14 di Amedeo Della Valle.

