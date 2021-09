Basket, Supercoppa Italiana 2021: vincono Sassari e Tortona, che chiudono con quattro successi

Ultima giornata della prima fase della Supercoppa italiana di basket, ma sui parquet di Sassari e Trento non ci si giocava più nulla. Con i quarti di finale ormai decisi, infatti, i match tra la Dinamo (già qualificata) e Varese, e tra Trento e Tortona (già ai quarti) servivano solo per le statistiche.

Sassari fa quattro su quattro nella fase a gironi dopo la vittoria per 77-61 contro Varese nell’ultimo match della fase a gironi. Match deciso ad inizio ripresa, ma con la Dinamo che dopo un primo quarto in equilibrio aveva già allungato. Padroni di casa che partono fortissimo e piazzano subito un parziale di 12-2, prima che Wilson da oltre l’arco dia una scossa a Varese. E dopo che i sardi hanno guidato il match per quasi 10 minuti, sulla sirena la tripla di Anthony Beane vale il 17-18 per Varese. Ad inizio secondo quarto risponde David Logan, ed è lo stesso numero 3 che con due canestri da oltre l’arco riallunga per Sassari sul +7 dopo tre minuti di gioco. Risponde Alessandro Gentile, ma la Dinamo resta avanti fino a poco meno di due minuti dall’intervallo. Ancora Gentile ruba palla e in contropiede schiaccia per il pareggio. Due triple di Massimo Chessa, però, rilanciano Sassari e si va al riposo sul 40-35.

Come detto l’equilibrio si spezza definitivamente nella ripresa. Le due squadre faticano a trovare la via del canestro e per 120 secondi non si segna, prima che Varese trovi il canestro del -3. Ma è una fiammata, perché da quel momento Sassari prende in mano la partita. Un parziale di 8-0 vale il +12 per Sassari, che non alza il piede dall’acceleratore e va all’ultimo stop in vantaggio per 60-44. Gap troppo ampio per i lombardi, che nell’ultimo quarto non riescono mai a tornare in singola cifra di svantaggio e devono arrendersi, con Sassari che si impone per 77-61. Non bastano, infatti, i 18 punti di Elijah Wilson, miglior marcatore del match a Varese, mentre in casa Dinamo da segnalare i 13 di David Logan ed i 12 di Jason Burnell.

Chiude imbattuta la fase a gironi anche la grande sorpresa di inizio stagione, la Derthona Tortona, che si impone in casa di Trento per 64-75. Match che vola via per i padroni di casa già nei primi 20 minuti, con Tortona che chiude a +13. Dopo un 4-0 d’avvio per Trento, infatti, salge in cattedra Tyler Cain e Tortona, con un parziale di 16-0, chiude nettamente in vantaggio i primi 10 minuti, con i padroni di casa incapaci di andare a segno dopo la fiammata iniziale. Prova una timida reazione Trento con la tripla di Desonta Bradford, ma Tortona è in pieno controllo del match e tocca anche il +21 a circa tre minuti dall’intervallo. Un parziale favorevole riporta sotto Trento, ma si va al riposo con gli ospiti avanti 39-26.

Trento cerca di rientrare in partita, con Tortona che tende più a rispondere alla fiammate dei padroni di casa piuttosto che a cercare di scappare via nuovamente e Mezzanotte e compagni riaccorciano sul -10. Ospiti sempre attenti, però, e subito due canestri rimettono le distanze giuste tra le due squadre, con Cain protagonista, coadiuvato da Daum, anche lui in doppia cifra. Si va all’ultimo stop con Tortona avanti 57-45, ma Trento è ancora in gioco. Una tripla di Bradford riporta Trento sotto la doppia cifra di break, poi ancora il numero 1 della Dinamo trova un canestro da oltre l’arco per il -6 a sette minuti dalla fine. Quattro punti di Daum, però, rilanciano la fuga di Tortona e Mascolo ridà il +13 quasi a metà quarto. Ancora Daum a segno per un parziale di 9-0 e ospiti in controllo della partita e vincenti per 64-75. Miglior marcatore Caroline per Trento con 23 punti, mentre per Tortona ci sono i 17 di Daum ed i 16 di Cain.

Credits: Ciamillo