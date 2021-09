Basket, Supercoppa Italiana 2021: la Virtus Bologna batte una gagliarda Tortona, ma perde Udoh per un brutto infortunio

Vittoria senza grandissimi sorrisi per la Virtus Segafredo Bologna all’Unipol Arena, nei quarti della Supercoppa Italiana. La squadra allenata da Sergio Scariolo batte una notevole Bertram Tortona, che dimostra di valere in pieno l’ottima costruzione del roster reggendo fino alla fine: 74-66 il risultato finale, ma di buono nella serata virtussina, assieme alla doppia doppia da 18 punti e altrettanti rimbalzi di Kevin Hervey, c’è poco altro. La serata è infatti segnata dall’infortunio di Ekpe Udoh, che appare particolarmente grave per quanto visto sul parquet: il giocatore esce in barella. Per Bologna anche 14 punti di Tessitori, per Tortona 19 di Mike Daum e 11 di Ariel Filloy, ma anche i 5 falli in 6 minuti di Jalen Cannon.

Tortona è squadra di qualità e lo fa capire subito: nei primi minuti tiene testa in modo egregio alla Virtus, con Daum (uno che quanto a personalità non si fa problemi a mostrarla) e Wright, cavallo di ritorno per il basket tricolore. Filloy trova anche la fiammata dell’8-12, ma per i padroni di casa è la coppia Hervey-Udoh che regge per prima, poi si mette in mostra Jaiteh che porta avanti i suoi. Negli ultimi minuti di quarto si segna poco, alla prima sirena è 16-14.

Teodosic prova a far scappare la Segafredo, ma la Bertram, con il blocco di scuola A2 (Mascolo-Tavernelli) si riporta in parità a quota 21. Buona la vena di Abass e Tessitori da una parte, mentre dall’altra sono Cain e Macura a mantenere a contatto la squadra di Ramondino. A 4′ dall’intervallo, però, momento durissimo per la Virtus: Udoh si fa molto male al ginocchio sinistro e non riesce neppure a rialzarsi: deve entrare la barella, che lo porta fuori, ma l’impressione è quella di uno stop che rischia di essere lungo. Rimasta senza un play (Mannion, assente) e un centro (Udoh, sul momento), Bologna trova comunque la forza di non cedere agli eventi avversi: all’intervallo è 36-36 nonostante il 2/10 da tre.

La Bertram trova subito un paio di importanti canestri di Daum, prima che la coppia Hervey-Abass riporti avanti i padroni di casa. L’attacco del Derthona Basket perde di efficacia, quello della Virtus rimane sostanzialmente su buoni livelli, sebbene continuino a mancare le triple, e allora il solco diventa pian piano più alto, con Tessitori grande protagonista. Si entra negli ultimi 10′ sul 54-46 con una coppia di liberi di Alexander.

Per le V nere è il momento della presa di controllo del campo, con Abass che arriva fino al ferro per due volte e sigla il massimo vantaggio (60-46). Ci pensa anche Hervey a regalare spettacolo con un canestro da disteso a terra (letteralmente), ma Tortona non molla con la tripla di Tavernelli. Teodosic commette antisportivo che, sommato a un tecnico precedente, significa espulsione: Tavernelli fa 2/2, Wright e Macura segnano da tre, partita totalmente riaperta con 4′ da giocare. Serve allora l’estro di Hervey per dare respiro alla squadra di Scariolo, che riesce poi a tenere a bada la Bertram con l’asse Tessitori-Pajola e un paio di canestri decisivi di Weems e Belinelli. Finisce 74-66, ma l’ambiente è più preoccupato per Udoh che per altro (e, nell’immediato, per la semifinale con la Reyer Venezia).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 74-66 (16-14, 36-36, 54-46)

BOLOGNA – Tessitori 14, Belinelli* 6, Pajola* 2, Alibegovic 2, Hervey* 18, Udoh* 4, Ruzzier, Jaiteh 4, Alexander 2, Weems* 11, Teodosic 3, Abass 8. All. Scariolo

TORTONA – Rota ne, Wright* 6, Cannon, Tavernelli 7, Filloy* 11, Mascolo 7, Severini, Mobio ne, Sanders 2, Daum* 19, Cain* 8, Macura 6. All. Ramondino

