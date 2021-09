Basket, Serie A: Milano espugna Napoli e vince la prima

Vince Milano e lo fa controllando un match non sempre facile, con Napoli che combatte punto su punto nel primo quarto, mentre poi la squadra di Messina allunga, anche senza mai essere convincente al 100%.

Partenza ottima di Milano e partenza ottima degli italiani di Milano a Napoli. Due triple e un canestro di Datome e Melli e parziale iniziale di 8-0. Prova a reagire la squadra di casa, che sospinta da Mayo e Parks torna sotto sul 10-14. Tripla da urlo di Marini per il -3, risponde Ricci, ma Milano sbaglia molto palla in mano e tiene Napoli attaccata nel punteggio. Ancora Marini da oltre l’arco e così si va al primo stop con l’Olimpia avanti 21-18.

Ancora una tripla con Parks e pareggio per Napoli, con Milano che non segna per due minuti e mezzo e deve affidarsi al solito Shields per una giocata da tre punti che ridà fiato alla squadra di Messina. Percentuali bassissime per entrambe le formazioni in questo secondo quarto, con Mitoglou che prende per mano l’Olimpia riportandola sul +4. Un fallo evitabile di Melli regala due liberi a McDuffie, che però va zero su due. Subisce fallo anche Hall che fa 2 su 3 dai liberi, ma extrapossesso con Shields che segna sulla sirena dei 24 e riporta l’Olimpia a +10. Milano che sta allungando grazie all’indisciplina di Napoli che ha mandato troppe volte sulla lunetta i meneghini. Tripla di Delaney nel finale, accorcia Napoli e si va al riposo sul 31-42 per l’A|X Armani Exchange.

Nuova partenza forte di Milano, Napoli perde un paio di palloni e parziale dell’Olimpia che vale il +17, prima della tripla di Mayo che sblocca i padroni di casa. Erroraccio di Delaney che regala un contropiede a Napoli per il -12. Risponde Hall con una tripla, poi Datome e Milano riallunga sul 42-58. Fatica tantissimo Napoli a trovare la via del canestro, l’Olimpia gestisce il vantaggio e si va così all’ultimo riposo con i biancorossi avanti 44-60, con un canestro di Tarczewski sulla sirena che non viene convalidato.

Si sblocca anche Grant a inizio ripresa, canestro e fallo antisportivo subito e Milano che va sul +19, con lo stesso americano che poi sbaglia tanto al tiro e perde palla. Napoli prova a sbloccarsi con la tripla di Velicka, ma i palloni persi costano caro ai padroni di casa, che non riescono ad accorciare il distacco. Ancora Velicka a 3 dalla fine segna da lontano e arriva il -10, ma subito risponde Datome da oltre l’arco. Nel finale alza il piede dall’acceleratore Milano, Napoli torna sotto e il match si chiude sul 63-73 per Milano.

