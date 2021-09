Si conclude il weekend di tornei di preparazione di Olimpia Milano e Virtus Bologna oltre i confini italiani. Giorni importanti, per le due squadre al vertice del movimento italiano, per dare sempre più forma alle trame in campo, benché per le V nere ci sia tuttora un problema legato a un mix di infortuni e problemi di vario genere (Nico Mannion, ma non solo) e giocatori non ancora arrivati (Ty-Shon Alexander).

Nonostante questo, la squadra di Sergio Scariolo gioca una ben più che valida partita contro il Panathinaikos nella Magenta Sport Cup. I greci, che disputeranno la prossima Eurolega, riescono sì a vincere, ma serve loro il secondo supplementare (112-111) e la reazione a quello che sembra l’ultimo tiro, vincente, di Marco Belinelli, autore di 20 punti (ma c’è anche Awudu Abass a 21). Tutto inutile contro un clamoroso Ioannis Papapetrou, 41 punti nell’Audi Dome di Monaco di Baviera.

Per quel che riguarda invece gli uomini di Ettore Messina, di scena a Parigi, arriva il ko contro l’ASVEL Villeurbanne per 76-63. Non bastano gli 11 punti di Malcolm Delaney a fermare i transalpini, guidati dai 18 di Elie Okobo. Con lui, anche Antoine Diot è protagonista del parziale che si rivela decisivo, un 14-1 che a metà secondo quarto porta l’ASVEL sulla doppia cifra di vantaggio, sostanzialmente mantenuta per tutto il tempo.

Milano tornerà in Italia per rifinire la preparazione in vista del quarto di finale di sabato prossimo contro la Nutribullet Treviso in Supercoppa Italiana. Anche la Virtus Bologna conosce ora la sua avversaria: sarà la Bertram Tortona, vittoriosa nel girone D da neopromossa, ma con un progetto non di corto respiro e con la mano sicura di coach Marco Ramondino. Entrambe le sfide il 18 settembre sotto le due Torri.

Credit: Ciamillo