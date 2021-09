Dopo la qualificazione alle Olimpiadi la notizia era nell’aria, ma nell’ultimo Consiglio Federale della FIP è divenuta ufficiale: Meo Sacchetti resterà alla guida della Nazionale di pallacanestro maschile per un altro anno, ovvero fino agli Europei del 2022.

Il giusto riconoscimento per un allenatore che ha sconfitto la Serbia a Belgrado, chiudendo al quinto posto la rassegna a cinque cerchi e lottando fino all’ultimo contro la Francia per un piazzamento sul podio. Meo sarà dunque in panchina per la prima finestra delle qualificazioni ai Mondiali, ma anche agli Europei, con la prima fase che si disputerà a Milano, per poi volare a Berlino.

Tra le altre novità, si è discusso sul possibile allargamento della capienza, addirittura al 100%, molto più del 35% attualmente in vigore. “Non siamo contenti dell’attuale situazione – ha detto Gianni Petrucci, presidente della FederBasket – e continueremo insieme alle Leghe a batterci in ogni sede per riavere tutti i nostri tifosi negli impianti. Senza questo provvedimento, da adottare al più presto, corriamo il serissimo rischio di ritrovarci con società sempre più in difficoltà”.

Foto: Ciamillo