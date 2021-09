Basket, la Virtus Bologna minaccia di non partire se non si passerà dal 35% al 50%

Continuano le ampie discussioni nella pallacanestro italiana in merito al limite di capienza negli impianti per la stagione 2021-2022. L’ultima novità si lega, in particolare, al fatto che allo stato attuale delle cose il massimo della capienza disponibile negli impianti al chiuso è del 35%.

A protestare vigorosamente è la Virtus Bologna: una posizione, quella di Luca Baraldi e compagnia, nota da parecchio tempo e che viene ribadita anche dall’edizione odierna dal Resto del Carlino. Il club bianconero è anche pronto a non far partire la propria stagione di campionato, al netto della Supercoppa al via domani.

Il tutto alla vigilia di un’assemblea di Legabasket, quella di mercoledì prossimo, che si preannuncia non proprio pacifica: le richieste della FIP al Governo sono arrivate, i segnali sono arrivati, ma tra il dire e il fare il proverbiale mare non è ancora stato attraversato.

Il via alla Serie A è previsto per il fine settimana del 26 settembre. Le società provengono, per la maggior parte, da una stagione quasi priva di incassi da pubblico, generata dalle porte chiuse rimaste in vigore per tutta l’annata 2020-2021.

Credit: Ciamillo