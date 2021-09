La NBA ha sempre espresso la propria volontà di apportare dei cambiamenti alle regole di gioco e alla sua struttura per venire incontro all’interesse dei fan. L’obiettivo della massima lega di pallacanestro al mondo è quello di attirare la maggior attenzione del pubblico e, dunque, sta pensando ad una vera e propria rivoluzione della sua classifica stagione.

Come ha riportato il giornalista Shams Charania, la NBA vorrebbe organizzare l’In-Season Tournament, una competizione molto simile alle Final Eight di Coppa Italia. Si tratterebbe di un torneo all’interno della stagione regolare, ma non sono ancora state specificate le modalità e la struttura della competizione. Sono uscite comunque alcune indiscrezioni e tra queste c’è quella che la NBA garantirebbe ai giocatori partecipanti 1 milione di dollari.

Un altro tema caldo per la NBA è quello di ridurre al minimo le pause di gioco, rendendo più veloce l’evento sempre per tenere alta l’attenzione dello spettatore. Infatti in questo mese NBA Board of Governors voterà l’approvazione della Coach’s Challenge come unico modo per rivedere le decisioni definite “out-of-bounds call” negli ultimi due minuti. Gli arbitri dunque non potranno più rivedere le loro scelte e sarà solo l’allenatore a poter chiamare un intervento del VAR.

Foto: LaPresse