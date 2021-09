Basket: Final Eight di Coppa Italia a Pesaro nel 2022. Durata allungata a cinque giorni

Il presidente della Lega Basket Serie A (LBA), Umberto Gandini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del massimo campionato per la stagione che inizierà sabato con l’anticipo tra Gevi Napoli e Olimpia Milano, ha svelato la sede delle Final Eight di Coppa Italia nel 2022.

Si tornerà a Pesaro, dove l’evento si era svolto nel 2020: è stato l’ultimo a disputarsi con piena capienza di pubblico, prima che diventasse chiaro il dilagare della pandemia di Covid-19, con conseguente sospensione del campionato per l’annata 2020-2021 e tutte le successive misure poste in essere in materia di contenimento.

Ci sarà una novità: la formula resterà la stessa, cioè quella delle ben note Final Eight già citate, ma invece che su quattro giorni si giocherà su cinque. Questo perché i quarti si giocheranno di mercoledì e giovedì, con giorno di riposo il venerdì, semifinali sabato e finale domenica.

Collocazione sostanzialmente abituale, in termini temporali, per il secondo trofeo della stagione italiana: si giocherà dal 16 al 20 febbraio 2022, nella fase iniziale del girone di ritorno e poco prima della seconda finestra per le Nazionali. Lo scorso anno, al Mediolanum Forum di Milano, la Victoria Libertas allora allenata da Jasmin Repesa arrivò in finale perdendo nettamente dall’Olimpia.

Credit: Ciamillo