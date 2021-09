Calendario Serie A basket 2021-2022: programma, orari, tv, streaming della nuova stagione

Sta per ricominciare la Serie A. La Virtus Bologna, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, si prepara a difendere il titolo conquistato nello scorso giugno per la prima volta dopo vent’anni, e lo fa tornando nella sua casa storica, il PalaDozza, dopo che la Segafredo Arena è stata abbandonata per conflitti di programmazione.

L’avversaria numero uno degli uomini di Sergio Scariolo, subentrato a Sasha Djordjevic, resta l’Olimpia Milano. Le novità di quest’anno sono la Bertram Tortona, con l’esordio dunque del Derthona Basket in Serie A, e la Gevi Napoli, che riporta il capoluogo campano nel massimo campionato dopo vicissitudini praticamente infinite successive alla fine dell’esperienza Maione datata 2008. Il calendario della stagione sarà asimmetrico, nel senso che le partite del girone di ritorno non corrisponderanno a quelle del girone di andata in maniera necessaria: copiato in questo caso il modello dell’Eurolega, che già prevede da anni questa fattispecie. I playoff saranno ancora con quarti e semifinali a 5 partite e finale a 7.

Il campionato di Serie A sarà al via fin da sabato 25 con l’anticipo tra Napoli e Milano. Sarà possibile seguirlo in diretta tv per tutto l’anno su Discovery+ e, finché sarà attivo, Eurosport Player, in diretta streaming. Due partite a settimana andranno anche in diretta tv su Eurosport 2, mentre RaiSport trasmetterà, normalmente, il posticipo delle 20:45 salvo diversa indicazione. Vi saranno degli stop legati alle finestre della Nazionale italiana per le qualificazioni ai Mondiali 2023, per questo non si giocherà il 28 novembre e il 27 febbraio, mentre nella settimana del 20 febbraio ci sarà la Coppa Italia. Le date dei playoff verranno decise una volta conosciuto l’andamento delle squadre italiane in Europa.

CALENDARIO SERIE A 2021-2022

LA PRIMA GIORNATA

GeVi Napoli-A|X Armani Exchange Milano – Sabato 25 settembre, ore 20:00 (Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Allianz Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi – Domenica 26 settembre, ore 17:00 (Eurosport Player, Discovery+)

Openjobmetis Varese-Germani Brescia – Domenica 26 settembre, ore 17:15 (Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Banco di Sardegna Sassari-Carpegna Prosciutto Pesaro – Domenica 26 settembre, ore 18:00 (Eurosport Player, Discovery+)

Fortitudo Bologna-Unahotels Reggio Emilia – Domenica 26 settembre, ore 18:15 (Eurosport Player, Discovery+)

Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso Basket – Domenica 26 settembre, ore 19:00 (Eurosport Player, Discovery+)

Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona – Domenica 26 settembre, ore 20:00 (Eurosport Player, Discovery+)

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna – Domenica 26 settembre, ore 20:45 (RaiSport, RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

SERIE A 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport (posticipo della domenica, ove non diversamente indicato), Eurosport 2 (2 partite a giornata)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ e DAZN (quando trasmette Eurosport 2), RaiPlay (quando trasmette un canale Rai)

Credit: Ciamillo