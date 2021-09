Basket femminile, Supercoppa Italiana 2021: è ancora Schio-Venezia la finale. Battute Ragusa e Virtus Bologna

Sarà ancora una volta il classico duello tra Famila Schio e Umana Reyer Venezia a infiammare la Supercoppa Italiana con la sua finale. Le due dominatrici del basket femminile tricolore degli ultimi anni sconfiggono, al PalaRomare scledense, rispettivamente Virtus Segafredo Bologna e Passalacqua Ragusa in due ben diverse semifinali.

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 69-61 (17-23, 28-37, 50-47)

Una Virtus in formazione decisamente rimaneggiata, considerate le assenze di Cecilia Zandalasini, Giulia Ciavarella e Sabrina Cinili, riesce a mettere in seria difficoltà la Reyer, presente invece senza Thornton e Astou Ndour. Primo quarto per buona misura di marca bolognese soprattutto nel finale, con il trio Pasa-Barberis-Dojkic molto attivo. Sorpresa in velocità, la Reyer deve subire ancora verso l’intervallo con Pasa autentica trascinatrice, insieme stavolta a Laterza e Tava. Se Lardo imbriglia Romano in questa prima metà tra head coach nuovi, accade il contrario nella seconda, anche per l’emergere della grande qualità orogranata: Bestagno e Petronyte diventano un rebus irrisolvibile per la difesa bolognese, Anderson lancia lampi, e il risultato è che si rovescia in maniera repentina. Le V nere lottano fin quasi alla fine, resistendo con Battisodo e tornando anche avanti con Tassinari (60-61) a 1’22” dalla fine, ma ci pensano una tripla di Carangelo e sei tiri liberi a chiudere la contesa in favore della Reyer.

TOP SCORER

VENEZIA – Bestagno 19, Petronyte 17, Anderson 12

BOLOGNA – Battisodo 17, Dojkic 14, Pasa 11

FAMILA WUBER SCHIO-PASSALACQUA RAGUSA 99-57 (25-16, 46-38, 71-53)

La partita esiste solo nella prima metà di gara, poi il Famila semplicemente finisce anche per esagerare nel punteggio finale, che dimostra sia la compattezza del gruppo che la qualità di una squadra già ben oliata dal preliminare di Eurolega. Da sottolineare la performance di Grigalauskyte, che non resterà ancora a lungo (sostituisce Charli Collier, che sta per tornare dai playoff WNBA appena assaggiati con le Dallas Wings): 19 punti e 12 rimbalzi per lei, in una gara che Schio approccia subito bene approfittando dei varchi lasciati aperti dalla difesa ragusana. Reazione della Passalacqua, che ha l’unico coach non cambiato rispetto a una stagione fa (Gianni Recupido): con Tagliamento, Romeo, Taylor e il tiro da fuori arriva il -2 (35-33), ma di lì si accende Schio. Sottana, Grigalauskyte, Laksa, la gestione di Dotto e una buona Keys: c’è di tutto in quel che accade dopo, con le padrone di casa che nell’ultimo quarto dilagano in maniera a dir poco clamorosa, lanciando un segnale pesantissimo al campionato.

TOP SCORER

SCHIO – Grigalauskyte 19, Sottana 18, Laksa 12

RAGUSA – Taylor 19, Romeo 15, Tagliamento 11

In caso di vittoria, Schio si prenderà la dodicesima Supercoppa della propria storia, mentre dovesse farcela la Reyer si tratterebbe sia del bis di un anno fa che della terza occasione di gioia in questo contesto.

