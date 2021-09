Basket, Eurocup Femminile: Campobasso e Sassari debuttano con una vittoria nei preliminari

E’ iniziata questa sera la campagna europea del basket femminile in Eurocup. Sono scese in campo La Molisana Campobasso e la Dinamo Sassari, per i match di andata dei preliminari di qualificazione alla fase a gironi. Entrambe le nostre compagini hanno giocato di fronte al pubblico amico, con le gare di ritorno in programma la settimana prossima a campi invertiti.

Nel match di scena nel capoluogo molisano, le ragazze di coach Sabatelli battono 65-64 le spagnole dell’Ensino Lugo al loro debutto nella competizione. Sarà ora importante difendere il punto di vantaggio in vista del ritorno della settimana prossima, tenendo conto della differenza canestri.

Primo quarto di studio da parte di entrambe le squadre, che forse pagano un po’ lo scotto del debutto continentale. Dopo un botta e risposta continuo nei primi minuti (4-4 dopo tre minuti di gioco), è Campobasso a provare un primo allungo con due liberi di Nina Premasumac (+3, 7-4), a cui segue uno jump-shot di Parks per il +5 (9-4 a 5’34” dalla prima sirena). Le spagnole provano a rientrare nel punteggio, ma le padrone di casa rispondono prontamente e chiudono il primo parziale sul +4 (14-10). Nel secondo quarto, dopo un inizio caratterizzato dalle polveri bianche per entrambi le compagini, Blanca Quiñonez realizza un lay-up che vale il +6 (16-10), incrementando il vantaggio fino anche al +10 (22-12 a 5’34” dalla seconda sirena, grazie ad un alley-oop di Florencia Chagas). Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 24-16 sempre in favore delle padrone di casa.

Nella ripresa le ragazze ospiti escono decisamente meglio dagli spogliatoi. Apre le marcature Martinez con una segnatura dall’arco (24-19), a cui segue un lay-up sempre di Martinez su assist dell’italiana Alessandra Orsili (24-21). Un’altra tripla di Martinez riporta Esino a -2 (28-26), impattando poi il punteggio in parità poco dopo (28-28). Campobasso prova a reagire e a rimanere a contatto nel punteggio (uno jump-shot di Parks vale il -4 a 2’10” dalla terza sirena, 35-39), col parziale che si chiude con Ensino a +4 (40-44). Reazione veemente delle padrone di casa nell’ultimo quarto, che pareggiano subito i conti (44-44 a 8’30” dalla fine) grazie alle realizzazioni di Quiñonez e Premasunac. Due triple consecutive delle avversarie le riportano a +6 (46-52 a 6’48” dalla sirena finale). Ma le padrone di casa non mollano e ricuciono subito lo strappo (62-64 a 46″ dal termine). Floriana Chagas si guadagna quindi un fallo da fuori e segna i tre liberi che valgono il sorpasso: 65-64 e la festa de La Molisana Arena può iniziare. Top scorers delle padrone di casa Parks (18 punti) e Quiñonez (17 punti). Per Ensino, invece, 15 punti di Martinez e 10 punti a testa di Bianquiera e Silva. Ritorno previsto giovedì 30 settembre alle ore 21:00 in terra spagnola.

Nel match serale del PalaSerradimigni di Sassari, le padrone di casa sarde battono 85-67 le lussemburghesi del Grengenwald. Le ospiti mettono a referto subito i primi punti del match, mentre Sassari si sblocca con Lucas dall’arco: allunga poi Moroni. Grengewald piazza il primo allungo trascinata dai 6 punti dell’ex Empoli. Ma è la coppia Moroni-Lucas a trascinare le sassaresi avanti nel punteggio con un break di 9-0. Al termine del primo quarto il punteggio è di 24-17 in favore delle padrone di casa. Nella seconda frazione Sassari firma il massimo vantaggio di +16 (40-24), grazie ad una stratosferica Maggie Lucas a referto con 24 punti in 18’. Anche Moroni chiude in doppia cifra (11) mentre nelle file avversarie è Mathias la top scorer con 15 punti a referto. Alla seconda sirena Sassari conduce 48-36.

Grengewald rientra meglio dall’intervallo lungo, accorciando le distanze fino a -10 (trascinate dai 21 punti di Mathias). Arioli e Orazzo però non ci stanno, rispondono prontamente e rimettono punti di distacco tra Sassari e le lussemburghesi. Alla terza sirena le sarde sono a +14: 66-52. La formazione di coach Herman Paar perde la Brown per una botta rimediata a rimbalzo, le sassaresi si caricano di falli e Grengewald si rifà sotto riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio (66-57). Dopo un parziale di 2-9 in favore delle ospiti Sassari reagisce ancora con Arioli, Orazzo e Pertile che riportano il vantaggio a +11 (74-63). La tripla del capitano fa esplodere il PalaSerradimigni, con la Lucas che mette a referto 38 punti: Sassari chiude il match in trionfo, 85-67 il punteggio finale. Gara di ritorno in programma mercoledì 29 settembre alle ore 19:00 in terra lussemburghese.

