Basket, colpaccio Kazan: firmato O.J. Mayo, talento da NBA alla ricerca del riscatto

L’Unics Kazan si è regalato un vero e proprio gioiellino per il suo ritorno in Eurolega dopo quattro stagioni di astinenza. Il club russo ha infatti messo le mani sul talento cristallino di O.J. Mayo, terza scelta assoluta del Draft NBA 2008 ma con un passato alquanto problematico alle spalle.

Il trentatreenne di Huntington, Virginia, era considerato all’uscita dal college come uno dei migliori prospetti della lega dei giganti, tanto da guadagnarsi le copertine delle riviste specializzate durante la sua annata all’università della California del Sud (USC), condividendo lo spogliatoio con Daniel Hackett. Scelto dai Minnesota Timberwolwes dietro Derrick Rose e Michael Beasley e girato immediatamente ai Memphis Grizzlies, fa subito vedere che in attacco è un giocatore che sposta, ma i problemi sono dietro l’angolo.

Mayo cambia casacca nel 2012, passando ai Dallas Mavericks con cui si ritaglia un discreto ruolo da 15 punti di media, per poi finire l’anno successivo a Milwaukee, assieme alla primissima versione di Giannis Antetokounmpo. Nel 2016 il fattaccio, venendo bandito dalla NBA per aver violato il programma antidroga della NBA per la seconda volta: la sua carriera negli Stati Uniti si è interrotta lì.

Dopo due anni di fermo Mayo si è rimesso in gioco, prima in Porto Rico, all’Atleticos de San German, poi tra Cina e Taipei, recuperando giorno dopo giorno tutta la sua abilità offensiva; negli ultimi due anni ha portato la sua squadra, i Liaoning Flying Leopards, alla finale di campionato persa entrambe le volte con i Guandong Southern Tigers. Ora, con la firma a Kazan alla soglia dei 34 anni, arriva la vera occasione per il riscatto definitivo, per imporsi come un giocatore che può spostare gli equilibri anche in Eurolega.

Foto: LaPresse