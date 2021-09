L’inizio degli Europei 2021 di baseball è dietro l’angolo e l’Italia, sia dal punto di vista organizzativo, visto che si svolgeranno in Piemonte dal 12 al 19 settembre, sia dal punto di vista tecnico, con la nazionale affidata a Mike Piazza che va a in cerca di riscatto, vuole farsi trovare pronta.

In occasione della presentazione dell’evento, che si terrà sui diamanti di Torino, Avigliana e Settimo Torinese, svoltasi in mattinata all’interno sala della Trasparenza nel palazzo della Regione Piemonte, il manager azzurro è intervenuto: “Sono onorato di essere l’allenatore della nazionale italiana: abbiamo lavorato duro per essere qui a contendere all’Olanda il titolo continentale. Le nostre avversarie sono solide, ma sono convinto che faremo bene, sono molto contento della squadra”.

Nelle previsioni di molti c’è già in testa a testa azzurro-oranje, un po’ come da copione, ma attenzione a Israele e a formazioni emergenti, come Spagna, Germania, Repubblica Ceca.

La pallina ora dovrà quindi passare ai protagonisti del “Batti & Corri”, come ad esempio il lanciatore Maurizio Andretta che, dopo essere stato all’Europeo Under 23, farà il suo debutto anche fra i big: “La preparazione sta andando molto bene, stiamo lavorando con il manager, stiamo formando il gruppo e speriamo di arrivare fino in fondo. Il nostro obiettivo è far vedere all’Europa che siamo i più bravi a giocare a baseball e penso che possiamo farlo. Il traguardo può essere centrato se giochiamo uniti, se giochiamo con tranquillità e come sappiamo fare”.

Foto: FIBS/Luca Giangrande