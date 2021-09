Baseball, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Date e calendario giornaliero

Parte domenica un’edizione davvero importante degli Europei di baseball per la Nazionale italiana. Fatto salvo il potenziale, storico duello con l’Olanda, stavolta c’è un nome in più a far parte dell’avventura azzurra. E non è uno qualsiasi: parliamo infatti di Mike Piazza, nel ruolo di manager.

Per gli azzurri il girone iniziale, con Grecia, Belgio e Austria, non dovrebbe certo rappresentare un problema. La pelle del gruppo tricolore, però, sta cambiando, soprattutto dopo gli addii di Alex Maestri (in assoluto) e di Peppe Mazzanti (alla maglia azzurra). Ci sono i vari Mineo, Celli, Bassani e compagnia, il che è garanzia di qualità in un contesto che ne richiede. Il tutto perché, in larga misura, l’obiettivo è uno: dimenticare Parma e Bologna, con quella brutta parentesi del Preolimpico che doveva finire nel duello con l’Olanda e si è trasformato in una specie di Caporetto del baseball italiano.

Gli Europei di baseball 2021 si terranno dal 12 al 19 settembre tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Sarà possibile seguire le partite principali, nonché quelle dell’Italia, sui canali di Sky Sport, che manderà in onda la partita inaugurale Italia-Grecia su Sky Sport Action (canale 206). Di seguito il programma completo.

EUROPEI BASEBALL 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 10:00 Svezia-Repubblica Ceca (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Croazia-Germania (Torino)

Ore 11:00 Austria-Belgio (Avigliana)

Ore 15:00 Italia-Grecia (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Olanda-Slovacchia (Torino)

Ore 16:00 Spagna-Ucraina (Avigliana)

Ore 20:30 Israele-Russia (Torino)

Ore 20:30 Gran Bretagna-Francia (Avigliana)

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 10:00 Slovacchia-Svezia (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Grecia-Austria (Torino)

Ore 11:00 Ucraina-Croazia (Avigliana)

Ore 15:00 Germania-Spagna (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Russia-Gran Bretagna (Torino)

Ore 16:00 Francia-Israele (Avigliana)

Ore 20:30 Italia-Belgio (Torino)

Ore 20:30 Repubblica Ceca-Olanda (Avigliana)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 10:00 Israele-Gran Bretagna (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Francia-Russia (Torino)

Ore 11:00 Germania-Ucraina (Avigliana)

Ore 15:00 Olanda-Svezia (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Repubblica Ceca-Slovacchia (Torino)

Ore 16:00 Belgio-Grecia (Avigliana)

Ore 20:30 Spagna-Croazia (Torino)

Ore 20:30 Italia-Austria (Avigliana)

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 15:00 Relegazione B4-C3 (G26, Settimo Torinese)

Ore 15:30 Relegazione B3-C4 (G28, Torino)

Ore 16:00 Relegazione A3-D4 (G25, Avigliana)

Ore 20:30 Relegazione A4-D3 (G27, Avigliana)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 10:30 Relegazione W25-W26 (G29, Torino)

Ore 15:00 Quarti di finale A1-B2 (G31, Settimo Torinese)

Ore 15:30 Quarti di finale B1-A2 (G33, Torino)

Ore 16:00 Relegazione W27-W28 (G30, Avigliana)

Ore 20:30 Quarti di finale C1-D2 (G32, Avigliana)

Ore 20:30 Quarti di finale D1-C2 (G34, Torino)

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 10:00 Relegazione L25-L26 (G35, Settimo Torinese)

Ore 10:30 Relegazione L27-L28 (G36, Torino)

Ore 15:00 Semifinale 5°-8° posto L33-L34 (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Semifinale 5°-8° posto L31-L32 (Torino)

Ore 16:00 Semifinale W33-W34 (Avigliana)

Ore 20:30 Semifinale W31-W32 (Avigliana)

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 10:00 Finale 15°-16° posto (Settimo Torinese)

Ore 10:30 Finale 13°-14° posto (Torino)

Ore 11:00 Finale 11°-12° posto (Avigliana)

Ore 15:00 Finale 7°-8° posto (Settimo Torinese)

Ore 15:30 Finale 9°-10° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 5°-6° posto (Avigliana)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 15:00 Finale 3°-4° posto (Torino)

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto (Torino)

EUROPEI BASEBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

