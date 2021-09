ATP San Diego 2021, Fabio Fognini vince il primo set, ma poi si arrende a Brandon Nakashima

Il cemento di San Diego non sorride ai colori azzurri. Nel torneo ATP in California sono arrivate due sconfitte dei rappresentanti del Bel Paese: il qualificato Salvatore Caruso ha ceduto con il punteggio di 6-4 7-6 (2) al padrone di casa Taylor Fritz e Fabio Fognini (n.31 del mondo) si è arreso all’altro statunitense Brandon Nakashima (n.83 ATP) per 6-7 (5) 6-1 7-5 in 2 ore e 18 minuti di partita. Un match nel quale Fabio, dopo averla spuntata al tie-break nel primo parziale, ha staccato la spina nel secondo set e non ha sfruttato l’iniziale break di vantaggio del terzo. Conclusione: vittoria per la wild card degli States che nel prossimo turno se la vedrà con la testa di serie n.1 Andrey Rublev. Altrettanto impegnativo sarà l’incrocio per Fritz che giocherà contro il n.4 del seeding Denis Shapovalov.

Nel primo set l’andamento è equilibrato: il ligure si costruisce nel primo gioco una palla break, ma ai vantaggi l’americano si salva; Fabio sempre ai vantaggi deve annullare a sua volta una chance all’avversario nell’ottavo game. Sono le uniche occasioni che i due offrono nei loro turni al servizio e il tie-break è inevitabile. Tanta tensione in questo caso, ma è l’azzurro in un continuo alternarsi di emozioni a prevalere con lo score di 7-5.

Nel secondo set la luce si spegne nel tennis di Fognini. Il break in apertura dà il via al soliloquio di Nakashima che con colpi solidi da fondo fa valere la sua velocità di palla. Un dominio favorito anche da un Fabio che probabilmente sceglie di non sprecare eccessive energie per questo parziale, perso 6-1.

Nel terzo set l’italiano comincia con il piglio giusto, andando subito avanti 2-0. Sfortunatamente, la reazione dell’avversario non si fa attendere e il pari sul 2-2 lo certifica. Si gioca punto a punto ed è comunque il tennista di Arma di Taggia a fare tanta fatica nei suoi turni in battuta: una palla break annullata nel sesto game e due match-point salvati nel decimo. Nel dodicesimo gioco purtroppo si materializza il ko del nostro portacolori e bravo Nakashima ad approfittarne e a chiudere sul 7-5.

Un confronto nel quale l’americano ha raccolto abbastanza con il fondamentale del servizio (8 ace), vincendo l’80% dei punti con la prima di servizio e il 63% con la seconda. Il n.83 del ranking ha sfruttato anche una seconda in battuta non irresistibile di Fognini per ottenere 17 quindici su 45, pari al 38%.

Per quanto riguarda l’altro match in programma del tabellone principale, il russo Aslan Karatsev (n.24 ATP) ha battuto per 6-1 7-5 il mancino argentino Federico Delbonis (n.44 del mondo) e nel prossimo turno se la vedrà con il vincente della partita tra il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.5), che recentemente ha vinto il torneo di Metz, e l’australiano Alex Bolt (n.144 del mondo).

Foto: LaPresse