ATP San Diego 2021, ai quarti di finale super sfida Rublev-Schwatzaman in California, Hurkacz avanza

Si è definito in parte il quadro dei qualificati ai quarti e agli ottavi di finale dell’ATP di San Diego. Sul cemento californiano i grossi calibri non hanno deluso le attese.

Il pensiero va in primis ad Andrey Rublev: il russo (n.5 del mondo) non ha avuto pietà dell’americano Brandon Nakashima (n.83 del ranking) che nel primo turno aveva sconfitto Fabio Fognini. Il 6-2 6-1 in 63′ di gioco ha i connotati della dura lezione e Rublev ai quarti è pronto a una super sfida.

Il russo infatti se la vedrà con il n.15 ATP (testa di serie n.6 del torneo) Diego Schwartzaman: l’argentino in rimonta ha superato il sudafricano Lloyd Harris (n.32 del mondo) per 4-6 6-3 6-2. Un successo sofferto per il sudamericano che ha saputo cambiare l’inerzia della partita, trovando nella regolarità dello scambio da fondo la carta vincente.

Missione compiuta anche per Hubert Hurkacz e questa non è una buona notizia per Jannik Sinner in ottica ATP Finals. Il polacco, vincitore la scorsa settimana dell’ATP di Metz, accumula altri punti importanti nella Race grazie alla vittoria contro l’australiano Alex Bolt (n.144 del mondo): 7-6 (2) 6-1 lo score in favore del n.12 ATP. Ottavi di finale centrati per lui e prossima sfida contro Aslan Karatsev all’orizzonte.

Stessa storia, stesso mare per Daniel Evans (n.22 ATP): il britannico ha battuto per 7-6 (11) 7-5 il sudafricano Kevin Anderson (n.69 del mondo) e dovrà prepararsi negli ottavi al derby contro Cameron Norrie (n.28 del mondo).

