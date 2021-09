ATP Nur-Sultan 2021: Ivashka-Duckworth e Kwon-Bublik le semifinali del 250 kazako

Si sono giocati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Nur-Sultan (ex Astana, ma l’evento è sempre Astana Open), in Kazakistan. E rimane ancora in corsa l’unico e maggiore dei padroni di casa in circolazione, Alexander Bublik, vittorioso senza dover soffrire troppo sullo spagnolo Carlos Taberner per 6-3 6-4.

Per Bublik ci sarà la sfida con il sudcoreano Soonwoo Kwon, vincitore di una sfida particolarmente altalenante con il serbo Laslo Djere, ai suoi primi quarti fuori dal rosso: 7-6(4) 2-6 6-0. Tra i due non ci sono precedenti a livello ATP, ma in un Challenger sempre ad Astana, nel 2017, fu il nativo di Gatchina, in Russia, a prevalere in due parziali.

Dall’altra parte del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka batte per la terza volta nel 2021 il finlandese Emil Ruusuvuori, ma fa più fatica delle due occasioni precedenti: 4-6 6-4 6-1. Sfiderà l’australiano James Duckworth, che dopo sei anni si prende la rivincita su John Millman, sconfitto nella sfida tra connazionali per 6-4 6-4. Con Ivashka si prospetta un match incerto: benché l’ATP dica 0-0 nei precedenti, hanno giocato per due volte nel 2021, ed i due casi erano legati a ultimi turni di qualificazione. Una vittoria per parte sull’erba di Stoccarda e di Halle.

Lato curioso della parte alta del tabellone è che, avessero vinto Millman e Ruusuvuori, si sarebbe ripetuta la semifinale del 2020. L’aussie, inoltre, avrebbe potuto ancora difendere i punti della vittoria, cosa che ora non potrà fare. Inoltre, l’attuale situazione permette a Ivashka di entrare per la prima volta tra i migliori 50 del ranking ATP (sarà almeno numero 45).

