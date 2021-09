Atletica: Polanco super a Castelporziano, 10.21 sui 100 metri. Brilla anche Sibilio

La stagione, intensissima, vista la presenza delle Olimpiadi di Tokyo, è quasi terminata, in programma in questo finale le ultime gare. Oggi è andata in scena a Castelporziano (Roma) l’evento We Run Together, nel centro sportivo delle Fiamme Gialle.

Spettacolare soprattutto il 100 metri al maschile, annunciata come gara del giorno. Tutti attendevano il campione olimpico della 4×100 Lorenzo Patta (terzo in 10.27), invece è andato in scena il sorprendente duello tra Wanderson Polanco, che vince con il nuovo personale (un eccellente 10.21) ed il lunghista Filippo Randazzo (mostruoso in 10.23, dopo aver vinto con 7,80 cm la sua gara).

Bellissimo il duello tra i partecipanti ai Giochi di Tokyo nella staffetta 4x400m sul giro di pista. A spuntarla è l’ostacolista Alessandro Sibilio che sfiora il personale in 46.20 davanti a Davide Re (46.51) e Vladimir Aceti (46.53). Nella stessa gara al femminile successo di Chiara Gherardi con 54.79.

Nelle altre gare di giornata da sottolineare la crescita nello sprint al femminile Eleonora Ricci che sui 100 metri si impone in 11.55.

Foto: Lapresse