Ndiaga Dieng conquista una nuova medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Terzo gradino del podio per l’azzurro che ha regalato spettacolo nella mattinata giapponese nella prova dei 1500 metri piani (T20).

Il nostro connazionale taglia il traguardo alle spalle del russo Alexandr Rabotnitskii (3:55.78) ed il britannico Owen Miller (3:54.57). L’italiano ha dichiarato ai microfoni della ‘FISPES’: “Sono veramente contentissimo di come è andata. Ho lavorato tanto per questi 1500 metri, le mie capacità mi hanno dato questo risultato. Non vedevo l’ora di salire sul podio, era quello che sognavo”.

Ndiaga Dieng ha commentato la propria prestazione dicendo: “Oggi sono voluto partire tranquillissimo, sono rimasto dietro per vedere come si sviluppava la situazione. Successivamente ho aumentato il ritmo e alla fine sono riuscito ad arrivare terzo. Ora c’è da lavorare tanto per crescere”.

Il primatista iridato degli 800 ha chiuso dicendo: “Dedico questa medaglia alla mia famiglia e soprattutto al mio allenatore Maurizio Iesari, non trovo le parole per ringraziarlo. Desidero salutare anche i ragazzi del mio club, al mio grande amico Simone Barontini ed a tutti i miei sostenitori”.

