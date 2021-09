Atletica, Meeting Chorzow oggi: a che ora gareggiano Tortu nei 200 e Tamberi. Programma, tv, streaming

Oggi domenica 5 settembre si disputa il Meeting di Chorzow, tradizionale appuntamento di atletica leggera che va in scena nella cittadina della Polonia. La kermesse è intitolata alla memoria della compianta martellista Kamila Skolimowska, scomparsa nel 2009 ad appena 26 anni.

LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI CHORZOW CON TAMBERI E TORTU (NEI 200 METRI)

L’Italia sarà grandissima protagonista in questa tappa del World Gold Tour, visto che vedremo all’opera ben tre Campioni Olimpici: Filippo Tortu farà il suo grande ritorno sui 200 metri dopo due anni di assenza da questa specialità e sarà alla sua prima uscita dopo l’apoteosi di Tokyo 2020 con la 4×100, pronto a sfidare il suo compagno di staffetta Fausto Desalu, da cui prese il testimone prima di tirare quella memorabile ultima frazione che trascinò il quartetto verso la medaglia d’oro; Gianmarco Tamberi è stakanovista vero e si rimette in gioco dopo le prove di Losanna e di Rovereto nel salto in alto.

La gara dei 200 metri andrà in scena alle ore 18.20, mentre la gara di salto in alto inizierà alle ore 17.05. L’intero evento, in programma dalle 17.00 alle 19.00, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Action, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario, il programma, gli orari del Meeting di Chorzow con in gara Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

MEETING CHORZOW OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 5 SETTEMBRE:

17.00-19.00 Meeting Kamila Skolimowska a Chorzow (Polonia)

MEETING CHORZOW OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Action (canale 206) dalle ore 17.00.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv dalle ore 17.00.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse