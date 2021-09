Oggi giovedì 9 settembre va in scena la seconda e ultima parte delle Finali della Diamond League 2021, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. In serata si disputeranno ben 25 gare (dopo le sette di ieri), si assegneranno dunque gli annessi diamantoni ai vincitori che porteranno a casa anche il succulento montepremi di 30.000 dollari (circa 25.300 euro). Si preannuncia grande spettacolo a Zurigo (Svizzera) dove si daranno battaglia i migliori atleti del mondo, quelli che si sono messi maggiormente in luce nel corso della stagione e che hanno avuto la costanza per qualificarsi agli atti conclusivi.

L’Italia sarà grande protagonista con Gianmarco Tamberi nel salto in alto, a caccia della vittoria da Campione Olimpico. Proveranno a brillare anche il triplista Tobia Bocchi, Davide Re sui 400 metir, l’ostacolista Paolo Dal Molin, il siepista Ahmed Abdelwahed. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della Diamond League di atletica oggi (giovedì 9 settembre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALI DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: PROGRAMMA E ORARI

18.15 Salto con l’asta (femminile)

18.20 Lancio del disco (femminile)

18.20 Lancio del disco (maschile)

18.40 Salto triplo (femminile)

18.40 Salto triplo (maschile)

19.04 400 metri (femminile)

19.15 400 metri (maschile)

19.26 3000 metri siepi (femminile)

19.46 100 metri ostacoli

19.58 110 metri ostacoli

20.06 1500 metri femminile

20.17 1500 metri maschile

20.21 Salto con l’asta (maschile)

20.22 Tiro del giavellotto (maschile)

20.22 Tiro del giavellotto (femminile)

20.25 Salto in alto (maschile)

20.29 100 metri femminile

20.38 100 metri maschile

20.46 3000 metri siepi (maschile)

21.03 800 metri (femminile)

21.13 800 metri (maschile)

21.25 400 metri ostacoli (femminile)

21.35 400 metri ostacoli (maschile)

21.44 200 metri (femminile)

21.52 200 metri (maschile)

DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 19.00.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALI DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI: ITALIANI IN GARA

Tobia Bocchi (salto triplo)

Davide Re (400 metri)

Paolo Dal Molin (110 metri ostacoli)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Ahmed Abdelwahed (3000 siepi)

Foto: Lapresse