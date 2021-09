Atletica, Catalin Tecuceanu può risollevare il mezzofondo italiano? Aspetta la cittadinanza da 3 anni, ieri grande 800

Catalin Tecuceanu ha vinto gli 800 metri al Palio della Quercia, tradizionale meeting internazionale di atletica leggera andato in scena ieri sera a Rovereto (in provincia di Trento). Il giovane mezzofondista corre con passaporto rumeno e attende la cittadinanza italiana addirittura dal 2018: questo ragazzo aspetta da tre anni, dopo aver trascorso in Italia 14 dei suoi 21 anni di età. L’atleta risiede a Trebaseleghe (in provincia di Padova) e spera di poter indossare presto la maglia azzurra, anche perché il Bel Paese sta davvero soffrendo parecchio in questa specialità.

Basti pensare che Tecuceanu ha trionfato in 1:45.19, migliorando di oltre mezzo secondo il suo precedente personale (1:45.74 a Lignano Sabbiadoro), riuscendo a battere due avversari particolarmente quotati come i britannici Elliot Giles (1:45.58, è secondo nel ranking internazionale) e Jake Wightman (1:46.00). Tecuceanu non è ancora italiano e intanto ha demolito il record nazionale rumeno che apparteneva a Petre Dragonescu da addirittura 36 anni (1:45.41). Va assolutamente evidenziato che un italiano non corre sotto il muro di 1’46” addirittura da sei anni, ovvero da quando Giordano Benedetti fece segnare 1:45.11 nella Coppa Europa 2015 (dunque appena otto centesimi meglio del crono di Catalin).

Il tempo potrebbe sembrare non così strepitoso a livello assoluto, ma sarebbe il nono italiano di sempre nella graduatoria dominata dal primato manuale di Marcello Fiasconato (1:43.7 datato 27 giugno 1973, Andrea Longo corse in 1:43.74 il 3 settembre 2000). Tra l’altro nel terzo millennio si è corso sotto 1’46” soltanto 25 volte, appena cinque negli ultimi undici anni… Catalin potrebbe quantomeno dare un po’ di ossigeno al settore, ma ancora non sappiamo quando diventerà italiano. Stiamo parlando di mezzofondo inerente a 800 e 1500 (dove ormai siamo assente), dai 3000 metri in su l’Italia può fare affidamento su Yeman Crippa.

Foto: Lapresse (di repertorio, non compare Tecuceanu)