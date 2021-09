Ci avviciniamo verso la conclusione della stagione outdoor per quanto riguarda l’atletica leggera. Nel weekend del 18-19 settembre andranno in scena i Campionati Italiani di Società Assoluti, la competizione che assegna gli scudetti.

I titoli verranno messi in palio nella Finale Oro a Caorle (in provincia di Venezia) e vedremo all’opera tanti reduci dalle Olimpiadi di Tokyo come i pesisti Zane Weir (Enterprise Sport&Service, quinto ai Giochi) e Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon), l’ostacolista Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia), il siepista Ala Zoghlami (Cus Palermo), le staffettiste Johanelis Herrera (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Raphaela Lukudo (La Fratellanza 1874 Modena) e Mariabenedicta Chigbolu (Studentesca Rieti Milardi), le portacolori dell’Atletica Vicentina Elena Bellò (800), Federica Del Buono (1500), Laura Strati (farà 100 e 4×100) e Ottavia Cestonaro (lungo e triplo).

A Palermo, dove va in scena la Finale Argento (in palio le promozione per la serie maggiore), vedremo all’opera Massimo Stano. Il Campione Olimpico della 20 km di marcia vestirà la maglia dell’Aden Exprivia Molfetta per prendere parte ai 5000 metri di marcia. In Sicilia anche Edoardo Scotti (200, 400, 4×400 per il Cus Parma), Ayomide Folorunso (Cus Parma, 400 ostacoli e staffette), Sara Fantini (Cus Parma, lancio del martello), oltre ad Alessia Trost (Brugnera Friulintagli, salto in alto) e Irene Siragusa (Atletica 2005, 100 e 200 metri).

Foto: Lapresse