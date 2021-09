Arrampicata sportiva, Mondiali 2021: Fossali difende il titolo, Rogora sogna. Assenti Ondra e Garnbret

I Mondiali 2021 di arrampicata sportiva andranno in scena a Mosca (Russia) dal 16 al 21 settembre. Si assegneranno i sei titoli (tre per sesso) nelle tre specialità classiche (speed, boulder, lead), mentre non verrà assegnato il titolo nella combinata, il format che è stato utilizzato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove questo sport ha fatto il suo storico debutto a cinque cerchi.

L’Italia si presenta con grandi ambizioni: Laura Rogora vuole riscattare la non brillantissima apparizione a cinque cerchi e spera di dire la sua nel lead, Ludovico Fossali difende il titolo iridato nello speed, Stefano Ghisolfi sogna in grande nel lead dove ha appena vinto la Coppa del Mondo.

Il fuoriclasse ceco Adam Ondra ha deciso di non partecipare, stesso discorso per la fenomenale slovena Janja Garnbret. I due grandi favoriti della vigilia tra boulder e lead non saranno della partita, dunque tutto si riapre. Il giapponese Tomoa Norasaki, la slovena Mia Krampl e l’austriaco Jakob Schubert possono sognare in grande in una rassegna iridata che comunque si preannuncia decisamente equilibrata e incerta vista l’assenza di tanti big.

Foto: Federclimb