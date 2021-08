Golf, Richard Bland continua a stupire e guida il Cazoo Classic 2021 dopo 18 buche

In questo periodo intermedio tra le fatiche di Tokyo 2020 e l’inizio dei playoff di FedEx Cup sul PGA Tour, il grande golf continua il suo cammino anche sul circuito europeo dove questa settimana è di scena il Cazoo Classic 2021. Al London Club di Ash, nel Kent (Inghilterra), si è appena chiusa la prima giornata, con il padrone di casa Richard Bland ancora una volta davanti a tutti.

Il 48enne, che sta vivendo la migliore stagione della sua lunga carriera, nella quale è anche riuscito a trionfare per la prima volta sullo European Tour, conferma il suo altissimo livello attuale con uno splendido giro in 7 colpi sotto al par, grazie a una carta senza alcun bogey. Due golfisti sono riusciti a tenersi incollati a Bland, fermando lo score sul -6 e dunque ponendosi in perfetta posizione per attaccare nelle prossime giornate. Si tratta dei connazionali Dale Whitnell e Jordan Smith e dell’americano Sihwan Kim.

Molto bene in questo primo giro anche il francese Joel Stalter, il danese Lucas Bjerregaard e lo svedese Niklas Lemke, che si trovano appaiati in quarta posizione dopo un solido 67. 20esima piazza invece dopo un buon 69 per il nostro Lorenzo Gagli, uno dei soli due azzurri presenti in Inghilterra. Il toscano ha sofferto qualche alto e basso di troppo (4 bogey e 7 birdie) ma è riuscito a chiudere comunque con un buono score. Retrovie della classifica invece per Aron Zemmer, già con un piede e mezzo fuori dal taglio di domani dopo un pesante +6 di giornata.

Foto: LaPresse