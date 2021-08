WTA Cluj-Napoca 2021: Andrea Petkovic torna a vincere un torneo dopo sei anni, battuta Mayar Sherif nella finale

Erano sei anni che Andrea Petkovic non assaporava una vittoria sul circuito WTA. Il suo ritorno al successo arriva in Romania, a Cluj-Napoca, dove le occorre qualcosa in più di un’ora per chiudere i sogni di gloria dell’egiziana Mayar Sherif, la prima mai approdata all’ultimo atto sul circuito maggiore del suo Paese. Il 6-1 6-1 consegna all’ex semifinalista del Roland Garros anche un balzo di 23 posti in classifica, donandole il numero 68, lei che fu in nona posizione nel 2011.

Della finale c’è ben poco da raccontare, data la scarsità di reali avvenimenti: il game che gira del tutto l’incontro è il secondo del primo set, lottato, che è Petkovic a vincere per poi procurarsi il deciso allungo che le vale il parziale. Copione un po’ diverso, ma ragionevolmente simile, nel secondo: Sherif vince il primo game, poi la battuta non la tiene più.

Anche per l’egiziana, comunque, c’è di che festeggiare: arriverà la prima top 100 della sua vita, dal momento che salirà al numero 97 del ranking WTA. In breve, a 25 anni, forse la sua carriera è a un punto di decollo.

Il circuito WTA si sposterà da domani in maniera completa a Montreal, dove si giocherà la parte femminile di quella per anni nota come Rogers Cup, ma che ora ha come sponsor National Bank. Ad ogni modo, sempre di un WTA 1000 si parla.

Foto: LaPresse