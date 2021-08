Naomi Osaka continua a fare parlare di sè più per quello che dice, piuttosto che per quello che fa dentro il campo. La giapponese, infatti, ha chiuso anzitempo la sua esperienza al WTA 1000 di Cincinnati, cedendo nel suo match degli ottavi di finale contro la (non impossibile) svizzera Jil Belen Teichmann con il punteggio di 6-3, 3-6, 3-6.

Una sconfitta forse inaspettata e subita in rimonta per l’ultima tedofora dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma che conferma le sue difficoltà attuali, con un gioco che non scorre più fluido come una volta e, probabilmente, troppi pensieri extra-tennistici che iniziano a farsi pesanti. Al termine del match perso Naomi Osaka ha spiegato le sue sensazioni.

“Devo dire che lei ha giocato molto bene – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – nei primi due set credo di aver giocato al massimo mentre nel terzo ero troppo sulla difensiva, credo di aver fatto tutto il possibile per vincere, anche se nella mia testa c’è ancora la delusione di Tokyo. Poche gare giocate recentemente? Penso che sia anche questo un problema, ma è stata una mia scelta e giocando poco sono più sicura di me“.

La nipponica prova poi a spiegare il suo attuale momento: “La mia squadra mi sta aiutando a superare questa situazione, io ho sempre aspettative alte ma sono loro i primi a ricordarmi cosa è successo in questi mesi. Al livello in cui mi trovo adesso non potevo fare altro per vincere questa gara ed ora devo solo allenarmi duramente e sperare che cosi i risultati arriveranno. Per certi versi posso dire che sono contenta di aver perso perchè adesso potrò vedere cosa c’è da fare e lavorare su cosa migliorare in vista degli Us Open”.

Ultima battuta sulle critiche che le stanno piovendo addosso, ovvero sul fatto che stia giocando senza pensare al risultato vero e proprio: “Non andrei mai ad un torneo senza avere la convinzione di poterlo vincere, gioco match dopo match e vedo come si evolve la situazione. Forse in questa occasione mi sono caricata di pressione e questo mi ha portato alla sconfitta, a New York prenderò le cose un passo per volta e spero di poter imparare da questo match e migliorare in vista dei prossimi tornei”.

Foto: Lapresse