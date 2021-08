Vuelta a España 2021, tutti gli italiani in gara. Presenti Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Fabio Aru chiude la carriera

La truppa italiana che prenderà parte all’ormai imminente Vuelta a España 2021 non sarà particolarmente corposa. Tuttavia, la qualità non manca di certo. Gli azzurri che attaccheranno il numero alla schiena al grande giro spagnolo saranno quindici e tra essi ci sono uomini che possono puntare a un buon piazzamento nella classifica generale come Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Ai nastri di partenza dell’ultima manifestazione di tre settimane della stagione, inoltre, troveremo anche il vincitore della Vuelta 2015 Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash). Il sardo, al termine della gara, chiuderà la sua carriera e, stante il fatto che gode di una buona condizione, può concludere in bellezza, magari con un successo parziale.

Non mancheranno nemmeno i nomi per le volate. Il redivivo Sacha Modolo (Alpecin-Fenix), il promettente Alberto Dainese (Team DSM), il figlio d’arte Nicola Minali (Intermarché-Wanty) e Davide Cimolai (Israel Start-up) sono tutti atleti che potremo trovare nelle posizioni di vertice degli arrivi a ranghi compatti. Occhio, inoltre, a Matteo Trentin (UAE Team Emirates), il quale quattro anni fa, alla Vuelta, vinse ben quattro frazioni e potrebbe essere competitivo sia nelle tappe movimentate che in quelle pianeggianti.

Non mancano, inoltre, i cacciatori di successi parziali. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) può dire la sua sui muri tipici della Vuelta. Antonio Nibali e Gianluca Brambilla, invece, rappresentano una coppia di puncheur che potrebbe regalare delle soddisfazioni alla Trek-Segafredo nelle frazioni in cui il gruppo lascia andare la fuga. Per le tappe di montagna in cui il plotone non va a riprendere gli attaccanti del mattino, peraltro, non va sottovalutato nemmeno Simone Petilli (Intermarché-Wanty).

Chiudono la spedizione azzurra tre corridori sempre molto apprezzati come gregari. Salvatore Puccio (Ineos) avrà il compito di proteggere i vari leader sulle strade di Spagna. Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), invece, dovrà pilotare in volata il suo storico capitano Arnaud Demare. Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), che di recente ha preso anche la cittadinanza polacca, avrà il compito di aiutare Maximilian Schachmann.

Foto: Lapresse