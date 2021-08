Vuelta a España 2021, tappa di domani El Burgo de Osma – Molina de Aragón: percorso e altimetria

Dopo aver affrontato il primo arrivo in salita del Picón Blanco, la quarta tappa della Vuelta a España 2021 dovrebbe essere un’occasione per i pedali veloci di mettersi in evidenza. Un arrivo in volata però non scontato per le caratteristiche del percorso che vi andiamo a proporre nel dettaglio.

PERCORSO

La frazione, come peculiarità, è simile alla seconda stage vista l’assenza di GPM nonostante si sviluppi su un’altitudine ai 1000 metri di quota. Una tappa vallonata che proporrà a metà percorso lo sprint intermedio ad Alcolea del Pinar, ma bisognerà prestazione molta attenzione all’arrivo visto che sarà in leggera ma costante salita. Pertanto, potrebbero essere i corridori con maggior fondo tra i velocisti ad avere le carte migliori in mano, considerata la posizione del traguardo a 1134 metri di quota. In questo contesto, gli uomini di classifica non vorranno farsi trovare impreparati all’evenienza.