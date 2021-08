Vuelta a España 2021, tappa di domani Antequera-Valdepenas de Jaén: percorso e altimetria

Dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta a España 2021 riprende la sua corsa verso Santiago di Compostela. Primoz Roglic si sta comportando come vero e proprio leader della gara spagnola, tenendo sempre sotto controllo gli avversari, ma le difficoltà non mancheranno nelle prossime tappe. Così come accadrà nella giornata di domani, la Antequeta-Valdepenas de Jaén, la tappa in linea più breve di queste tre settimane.

PERCORSO

Solo 133,6 chilometri nell’undicesima frazione che prenderà il via martedì, ma sarà una giornata che potrà prevedere spettacolo a causa dei tanti saliscendi presenti sul percorso. Pianura presente a tratti nei primi 20 chilometri, poi iniziano i tratti in pendenza.

Benamejì, Rute, Las Lagunillas, Priego de Cordoba, Caserias, Alcalà La Real: queste tutte le salitelle non registrate come GPM ma che resteranno nelle gambe di tutti i corridori. Ai -13 dal traguardo l’unica ‘vera’ salita di giornata, il Puerto de Locubin, unica montagna a superare i 1000 metri di altezza: quasi 9 chilometri al 5% con abbuoni in vetta.

Ma saranno gli ultimi 2500 metri a fare malissimo: altra salita non registrata ma strada con pendenze assai alte, che toccano il 20% nell’ultimo chilometro. Una giornata che può dunque prestarsi ad ogni situazione, dal compimento della fuga di giornata al tentativo di qualche avversario di Primoz Roglic di metterlo in difficoltà e di recuperargli qualche secondo.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse