Un chiaro e netto favorito, reduce dai trionfi nelle ultime due edizioni. Alle spalle di Primoz Roglic però ci sarà uno squadrone pronto a dare battaglia in ogni modo in chiave Vuelta a España 2021, il terzo grande giro stagionale che scatterà domani. La Ineos Grenadiers infatti può schierare una formazione mostruosa: da Egan Bernal, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, passando per Adam Yates, fino ad arrivare al trionfatore delle Olimpiadi di Tokyo Richard Carapaz.

L’ecuadoriano ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, esprimendo le proprie opinioni: “È stato un anno buono per me. Sarà speciale dopo le Olimpiadi. Arrivo sempre col pensiero di fare bene. Non ho avuto opportunità di vedere i finali perché dopo Tour sono andato alle Olimpiadi. È importante, ma credo sia più importante il riposo. Quest’anno il percorso e un po’ più duro. L’anno scorso c’erano tre tappe in meno. L’ultima settimana sarà durissima. Abbiamo delle buone opportunità”.

Prosegue: “La strada deciderà il mio ruolo. Sono alla fine di una stagione difficile, dopo aver fatto anche il Tour. L’obiettivo è la vittoria di tappa. Sono stato alla Vuelta ma non sono mai riuscito a vincere. L’anno scorso ci sono andato vicino. È buono per la squadra avere più opzioni per la vittoria finale. Come è successo anche al Tour”.

Non si sbilancia sul possibile capitano della Ineos: “Ci sono più montagne e noi abbiamo più opzioni. Sara poi la strada a decidere. Ci saranno opportunità per tutti. Il mio obiettivo principale era il Tour. Qui proverò a fare il meglio possibile. Certo tutti veniamo con obiettivo di vincere ma sarà difficile anche perché alla fine vince uno solo”.

