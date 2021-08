Vuelta a España 2021, presentati gli otto della Bahrain Victorious. Mikel Landa capitano, Damiano Caruso seconda punta

La Bahrain Victorious ha presentato oggi la squadra con cui prenderà parte alla Vuelta a España 2021 che inizierà questo sabato. Il capitano della formazione in questione sarà il basco Mikel Landa, il quale si presenta al grande giro di casa come fresco vincitore della Vuelta a Burgos. L’ex corridore del Team Ineos va in cerca di riscatto, nella manifestazione più prestigiosa di Spagna, dopo che una caduta gli ha tolto la possibilità di lottare per il successo, pochi mesi fa, al Giro d’Italia.

Al fianco di Mikel Landa, con il ruolo di seconda punta, troviamo proprio il secondo classificato dell’ultima Corsa Rosa, vale a dire il siciliano Damiano Caruso. L’azzurro, dopo aver ottenuto, a quasi trentaquattro anni, il risultato più importante della carriera, prende il via, in Spagna, con l’obiettivo di aiutare Landa a conquistare il successo finale. Stante il fatto, però, che parliamo di un atleta incredibile solido, Caruso potrebbe piazzarsi nei dieci pur lavorando per il compagno.

Il sodalizio mediorientale punta fortissimo su questa Vuelta e metterà al servizio di Landa, oltre a Caruso, tanti corridori di qualità. In Spagna, infatti, la Bahrain schiera anche Mark Padun, che quest’anno ha vinto le due tappe più dure del Giro del Delfinato, l’australiano Jack Haig, negli ultimi anni sovente piazzato nei dieci nelle brevi corse a tappe, Gino Maeder, re della tappa di Ascoli Piceno all’ultimo Giro d’Italia, e Wout Poels, il quale è giunto due volte sesto nella classifica generale del grande giro spagnolo.



A completare la formazione della Bahrain, infine, saranno l’instancabile Jan Tratnik e il giapponese Yukiya Arashiro. Parliamo, dunque, di una squadra di altissimo profilo, che non ha nulla da invidiare a quelli che saranno i sodalizi faro della corsa, vale a dire il Team Ineos di Egan Bernal e la Jumbo-Visma del campione uscente Primoz Roglic.

