Vuelta a España 2021 oggi, terza tappa: percorso, altimetria, favoriti. Primo arrivo in salita

Una cronometro ed una volata, ora alla Vuelta a España 2021 si comincia a far sul serio. Oggi in programma la terza frazione, la Santo Domingo de Silos-Espinosa de los Monteros. Picon Blanco di 202,6 chilometri. Sarà battaglia sul primo arrivo in salita: andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA DELLA VUELTA A ESPANA 2021 (INIZIO ORE 12.00)

PERCORSO

Prima dei fuochi d’artificio, una lunga parte di attesa. Si parte già in altura, oltre quota 1100 metri, con la frazione che prevede alcuni piccoli saliscendi che potranno favorire chi tenterà qualche attacco da lontano. La prima ascesa è il Puerto del Manquillo, un terza categoria di 7,2 chilometri a pendenze abbastanza agevoli, con poco più del 4% di media.

Gli ultimi 25 chilometri decideranno il destino della corsa. Si comincia con l’Alto de Bocos, ‘rampetta’ di poco meno di tre chilometri con pendenze superiori al 6%, per poi arrivare sul Picon Blanco, con pendenza media del 9,3% ‘viziata’ dal primo chilometro di poco superiore al 6%. L’ascesa si fa poi dura, si resta costantemente in doppia cifra nell’area boschiva per toccare il 18% in un paio di occasioni, tra cui a ridosso dell’ultimo chilometro. Un arrivo che può essere già un importante snodo di questa Vuelta.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro la Maglia Rossa. La condizione di Primoz Roglic è devastante: il campione olimpico a cronometro e primatista della classifica generale vuol vincere e allungare ancora. Il capitano della Jumbo-Visma dovrà stare attento a gestire la situazione senza esagerare sulla salita finale.

A lanciare la sfida sicuramente la coppia d’assi della Ineos Grenadiers: il duo di scalatori più pauroso di questa Vuelta formato da Richard Carapaz ed Egan Bernal. Occhio ovviamente anche ad Aleksandr Vlasov (Astana Premier Tech) che, in caso di distacco inflitto a Roglic, potrebbe addirittura puntare alla vetta.

L’Italia si affida alla sua stella: salita ideale per le caratteristiche di Giulio Ciccone che può sicuramente far bene e risalire tante posizioni in classifica.