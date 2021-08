Vuelta a España 2021 oggi, sesta tappa: percorso, altimetria, favoriti. Strappo finale molto insidioso

Dopo un paio di frazioni completamente pianeggianti entra nel vivo la Vuelta a España 2021 che oggi presenta la sua sesta tappa. La Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 chilometri condenserà tutte le emozioni nel finale. Uno strappo molto insidioso quello conclusivo che sicuramente regalerà spettacolo.

PERCORSO

La prima parte della tappa è abbastanza mossa senza però GPM. Dal chilometro 75 circa inizierà una lunghissima pianura che consentirà al gruppo di sviluppare un’altissima velocità. Come detto in precedenza tutto si deciderà nel finale con lo strappetto che condurrà i ciclisti sul traguardo dell’Alto de la Montaña de Cullera. Si tratta di un’ascesa brevissima, lunga 1,9 km, ma con una pendenza media che sfiora il 9,5%. Difficilmente si potranno creare distacchi ma di sicuro non mancheranno le emozioni.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La prima cosa da capire sarà se Kenny Elissonde riuscirà a conservare la Maglia Rossa: difficile, ma non impossibile, anche se gli abbuoni potranno ribaltare la situazione.

Su uno strappo del genere Primoz Roglic (Jumbo-Visma) potrebbe fare la differenza, anche se lo sloveno non è apparso in formissima nella prima uscita in montagna. Occhio dunque ad Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che potrà far valere le sue doti da scalatore. L’Italia punta sull’esplosività di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), al momento davvero eccellente in classifica generale.

Più che da scalatori puri, l’arrivo potrebbe essere per scattisti e uomini da classiche. Il Bel Paese si aspetta una sparata di Andrea Bagioli (Deceuninck Quick-Step), eccezionale nella cronometro d’apertura. Passisti veloci e abili su queste pendenze sono Michael Matthews (Bike Exchange) e Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Il traguardo sarebbe ideale per Alejandro Valverde: il fenomeno della Movistar proverà a mettere un’ultima perla nel suo infinito palmares?