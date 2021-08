Vuelta a España 2021 oggi, Caleruega-Burgos: orario, tv, programma, streaming

E’ già tempo di seconda tappa alla Vuelta a España 2021. Dopo la cronometro individuale di ieri che ha assegnato la prima maglia Roja, oggi con ogni probabilità sarà lotta tra le ruote veloci. Praticamente nessuna difficoltà altimetrica prevista nella Caleruega-Burgos.

La frazione odierna è lunga 166,8 km. Come detto i corridori non dovranno superare alcuna salita e non sono previsto, ovviamente, GPM. Nella fase centrale una tratto vallonato ma nulla che possa realmente impensierire i ciclisti. A meno di clamorose sorprese, quindi, sarà volata.

Di seguito il programma e gli orari della cronometro d’apertura della Vuelta di Spagna 2021. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARIO SECONDA TAPPA

DOMENICA 15 AGOSTO:

13.32 Partenza da Carluega

17.30 (circa) Arrivo a Burgos

VUELTA A ESPAÑA 2021: COME VEDERE LA SECONDA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: LaPresse