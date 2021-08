Il norvegese Odd Christian Eiking ha difeso la maglia rossa conquistata ieri nell’odierna undicesima tappa della Vuelta a España 2021. Il corridore dell’Intermarché-Wanty, su un arrivo molto adatto a lui quale il muro di Valdepeñas de Jaén, si è destreggiato alla grande, tanto che ha chiuso, addirittura, al decimo posto. Eiking ha perso appena una ventina di secondi, considerando l’abbuono, dal vincitore Primoz Roglic e anche domani ripartirà con il simbolo del primato addosso.



Sulle grandi montagne la musica cambierà per il norvegese, il quale, storicamente, ha sempre dimostrato di preferire salite brevi e ripide. Eiking, però, è in grande forma, come ha dimostrato, di recente, al Giro di Vallonia, alla Clasica de San Sebastian e all’Arctic Race of Norway. Per la vittoria, chiaramente, non ha chance, ma non è da dare per scontato che esca dalla top-10 prima della fine del grande giro spagnolo.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Eiking al termine della frazione odierna: “Primoz era il corridore più pericoloso, per me, oggi, ma dovevo guardarmi le spalle anche da Guillaume Martin. Nel finale non volevo perdere troppo tempo e ho dato tutto. Sono riuscito a saltare Martin e a finire nei dieci, è stato bellissimo. Oggi ho sentito il peso della maglia roja, ma vestirla mi è piaciuto davvero tanto. E’ stata una giornata dura, con molto vento e le squadre che tiravano a tutta perché volevano la tappa. Spero di riuscire a difendere il primo posto in classifica anche domani“.

Foto: Lapresse