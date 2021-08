Vuelta a España 2021, le quote dei bookmakers: Primoz Roglic nettamente favorito

La Vuelta a España 2021 sta per cominciare e, con la partenza da Burgos, inizia anche il totonome per chi vincerà il terzo Grande Giro di quest’annata. I bookmakers si sono scatenati per eleggere il favorito principale e tra tutti i partecipanti alla corsa spagnola, il favorito d’obbligo è Primoz Roglic.

Quote bassissime per lo sloveno del Team Jumbo-Visma, proveniente dalla caduta al Tour de France e, di conseguenza, una corsa da gregario di Tadej Pogacar alle Olimpiadi. Tutte le agenzie di scommesse pagano pochissimo una puntata su Roglic, quotato al massimo due volte la posta. Il duo della Ineos Grenadiers Egan Bernal-Richard Carapaz costituisce il duo di immediati inseguitori: il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia tocca un picco minimo di 4.75, mentre per il fresco oro olimpico le quote variano tra 8 e 9.

Dietro di loro un gruppetto che tocca la doppia cifra di quota: a ‘tirare’ c’è Hugh Carthy, lo scorso anno al terzo gradino del podio della Vuelta, che punta a risollevarsi dopo un Giro d’Italia piuttosto sottotono. Vorrà dire la sua anche Mikel Landa, rientrato nella Vuelta a Burgos potendosi fregiare di una vittoria (quote tra 12 e 20), con lui Adam Yates, a cui sono state assegnate quote tra 12 e 25.

Lontani invece gli italiani: il ‘favorito’ ha il nome di Giulio Ciccone, che farà il capitano della Trek-Segafredo, con un suo successo finale che pagherebbe oltre quaranta volte la posta. Ancora più lontani invece Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) e Fabio Aru (Qhubeka-NextHash).

Foto: LaPresse