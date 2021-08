Domani inizierà il Tour de l’Avenir 2021, la più ambita tra le gare riservate alla categoria U23. Al via ci saranno tantissimi giovani promettenti, dal vincitore del Giro d’Italia U23 Juan Ayuso al colombiano dell’Androni Santiago Umba, passando per il norvegese Tobias Halland Johannessen, per lo spagnolo Carlos Rodriguez e per l’azzurro recente vincitore del SAZKA Tour Filippo Zana. Di seguito trovate la startlist completa della manifestazione.

LA STARTLIST DEL TOUR DE L’AVENIR 2021

Norvegia

1 [NOR] Johannessen Tobias Halland

2 [NOR] Johannessen Anders Halland

3 [NOR] Holter Ådne

4 [NOR] Hvideberg Jonas Iversby

5 [NOR] Staune-Mittet Johannes

6 [NOR] Wærenskjold Søren

Italia

11 [ITA] Baroncini Filippo

12 [ITA] Zana Filippo

13 [ITA] Verre Alessandro

14 [ITA] Frigo Marco

15 [ITA] Garofoli Gianmarco

16 [ITA] Colnaghi Luca

Belgio

21 [BEL] Berckmoes Jenno

22 [BEL] Blouwe Louis

23 [BEL] De Lie Arnaud | 4

24 [BEL] Vandenabeele Henri

25 [BEL] Van Der Beken Aaron

26 [BEL] Van Tricht Stan

Francia

31 [FRA] Charrin Aloïs

32 [FRA] Lapeira Paul

33 [FRA] Laurance Axel

34 [FRA] Paret-Peintre Valentin

35 [FRA] Toumire Hugo

36 [FRA] Vauquelin Kévin

Australia

41 [AUS] Drizners Jarrad

42 [AUS] Plapp Lucas

43 [AUS] Plowright Jensen

44 [AUS] Turnbull Carter

45 [AUS] Porter Rudy

46 [AUS] Benton Thomas

Austria

51 [AUT] Götzinger Valentin

52 [AUT] Schmidbauer Maximilian

53 [AUT] Messner Martin

54 [AUT] Kabas Maximilian

55 [AUT] Gamper Florian

56 [AUT] Gamper Mario

Canada

61 [CAN] Parisella Raphael

62 [CAN] Miles Carson

63 [CAN] Plamondon Robin

64 [CAN] Chrétien Charles-Etienne

65 [CAN] Schellenberg Thomas

66 [CAN] Juneau Francis

Colombia

71 [COL] Ardila Andres

72 [COL] Umba Santiago

73 [COL] Gomez Nicolas

74 [COL] Galvis Duvián

75 [COL] Pira Yesid

76 [COL] Peña Jesus David

Repubblica Ceca

81 [CZE] Vacek Mathias

82 [CZE] Bittner Pavel

83 [CZE] Toupalik Jakub

84 [CZE] Kopecky Tomas

85 [CZE] Boucek Jakub

86 [CZE] Repa Vojtech

Danimarca

91 [DEN] Hellemose Asbjørn

92 [DEN] Hindsgaul Madsen Jacob

93 [DEN] Sander Hansen Marcus

94 [DEN] Kolze Changezi Sebastian

95 [DEN] Blume Levy William

96 [DEN] Gudnitz Joshua

Ecuador

101 [ECU] Huera Richard

102 [ECU] Lopez Harold

103 [ECU] Rosero Rojas Nixon Efrain

104 [ECU] Obando Brayan

105 [ECU] Rodriguez Rosero Jordan Santiago

106 [ECU] Fuertes Joel

Spagna

111 [ESP] Ayuso Juan

112 [ESP] Romo Javier

113 [ESP] Rodriguez Carlos

114 [ESP] García Raúl

115 [ESP] Arrieta Igor

116 [ESP] Brustenga Marc

Estonia

121 [EST] Treimuth Henri

122 [EST] Kurits Joonas

123 [EST] Mirzojev Artjom

124 [EST] Karpenko Gleb

125 [EST] Roos Andre

126 [EST] Ärm Rait

Gran Bretagna

131 [GBR] Vernon Ethan

132 [GBR] Watson Sam

133 [GBR] Stockwell Oliver

134 [GBR] Donaldson Robert

135 [GBR] Turner Ben

136 [GBR] Gloag Thomas

Germania

141 [GER] Lipowitz Florian

142 [GER] Heiduk Kim

143 [GER] Heinschke Leon

144 [GER] Heßmann Michel

145 [GER] Hodapp Johannes

146 [GER] Tarlton Alexander

Irlanda

151 [IRL] Healy Ben

152 [IRL] McCambridge Kevin

153 [IRL] Curley Liam

154 [IRL] Ward Adam

155 [IRL] Corkery Dillon

156 [IRL] Murphy JB

Giappone

161 [JPN] Todome Yuhi

162 [JPN] Kakizaki Eugene

163 [JPN] Yamada Takumi

164 [JPN] Hirai Kosuke

165 [JPN] Koide Itsuki

166 [JPN] Kawasaki Miori

Kazakhstan

171 [KAZ] Pronskiy Daniil

172 [KAZ] Chzhan Igor

173 [KAZ] Semenov Alexandr

174 [KAZ] Marukhin Daniil

175 [KAZ] Vinokourov Alexandre

176 [KAZ] Vinokourov Nicolas

Lussemburgo

181 [LUX] Kluckers Arthur

182 [LUX] Bettendorff Loïc

183 [LUX] Karier Rik

184 [LUX] Pries Cedric

185 [LUX] Paquet Tom

186 [LUX] Wenzel Mats

Paesi Bassi

191 [NED] Hoole Daan

192 [NED] Leemreize Gijs

193 [NED] Van Den Berg Marijn

194 [NED] Van Dijke Mick

195 [NED] Van Dijke Tim

196 [NED] Van Uden Casper

Russia

201 [RUS] Novikov Savva

202 [RUS] Stepanov Andrei

203 [RUS] Kurianov Sergey

204 [RUS] Yatsenko Ivan

205 [RUS] Senokosov Oleg

206 [RUS] Bereznyak Aleksandr

Slovenia

211 [SLO] Skok Anze

212 [SLO] Govekar Matevz

213 [SLO] Cemazar Nik

214 [SLO] Jarc Aljaz

215 [SLO] Murn Bostijan

216 [SLO] Hocevar Kristijan

Svizzera

221 [SUI] Vogel Alex

222 [SUI] Eggenberg Ruben

223 [SUI] Stehli Felix

224 [SUI] Brun Nils

225 [SUI] Thiebaud Valere

226 [SUI] Christen Fabio

Slovacchia

231 [SVK] Kubis Lucas

232 [SVK] Foltan Adam

233 [SVK] Lohinskiy Filip

234 [SVK] Blasko Matej

235 [SVK] Rovder Pavol

236 [SVK] Stocek Matus

Ucraina

241 [UKR] Khotulov Denys

242 [UKR] Malinnikov Maksym

243 [UKR] Bilyi Maksym

244 [UKR] Bondarchuk Dmytro

245 [UKR] Ponomar Andrii

246 [UKR] Parashchak Yaroslav

Centre Mondial du Cyclisme

251 [RWA] Uhiriwe Renus

252 [RSA] Pritzen Marc

253 [ETH] Abreha Negasi Haylu

254 [ERI] Mulubrhan Henok

255 [RWA] Habimana Jean Eric

256 [BFA] Daumont Paul

Auvergne-Rhone-Alpes

261 [FRA] Lebreton Jacques

262 [FRA] Baudin Alex

263 [FRA] Vercher Mattéo

264 [FRA] Avadanian Lucas

265 [FRA] Le Cam Brendan

266 [FRA] Knecht Noah

Bourgogne-Franche Comte

271 [FRA] Richard Maxime

272 [FRA] Braz Afonso Clément

273 [FRA] Delbove Joris

274 [FRA] Joalland Yaël

275 [FRA] Leclainche Gwen

276 [FRA] Navarro Gauthier

Hauts de France/Grand Est

281 [FRA] Coqueret Louis

282 [FRA] Hansart Phileas

283 [FRA] Huby Antoine

284 [FRA] Paleni Enzo

285 [FRA] Raugel Antoine

286 [FRA] Senicourt Kylian

Foto: Valerio Origo