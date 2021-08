Una delle grandi delusioni della Vuelta a España 2021 è stato sicuramente Hugh Carthy. Il corridore britannico della EF Education-Nippo si era presentato alla vigilia con grandi ambizioni, con l’obiettivo di confermare il podio dello scorso anno, ma si è ritirato al termine della settima tappa dopo aver sofferto molto fin dai primi arrivi in salita.

Una situazione sicuramente molto strana ed inspiegabile, visto che Cathy si era imposto con merito nell’ultima tappa della Vuelta a Burgos e quindi era certamente tra i candidati a lottare per la maglia rossa di leader. Il britannico, però, è andato subito in crisi ed è arrivato il ritiro. Il direttore sportivo della EF, Juanma Garate, ha confermato che il proprio capitano non aveva alcun problema di natura fisica.

Queste le parole di Garate: “Credo fosse in grande condizione. Ha vinto l’ultima tappa della Vuelta a Burgos, ma non tutto gira intorno alle gambe. È anche una questione di mentalità e atteggiamento, quando vedi il team lottare e tu, per vari motivi, non riesci a tenere il passo ti costa un sacco di energie mentali. Perdi poi morale. Non era un problema di condizione, ma una situazione differente”.

Foto: LaPresse