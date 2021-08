Felix Grossschartner ha sfiorato la maglia rossa nell’odierna settima tappa della Vuelta a España 2021. Il corridore austriaco della Bora-Hansgrohe, infatti, è andato in fuga a inizio giornata e per appena otto secondi non ha sfilato il simbolo del primato a Primoz Roglic. Il vincitore del Giro di Turchia 2019, ad ogni modo, può consolarsi sapendo di aver conquistato il secondo posto nella graduatoria generale.

Il nativo di Wels, l’anno scorso, concluse il grande giro spagnolo al nono posto. Stante il fatto, dunque, che dopo sette giorni, quest’anno, si trova in seconda piazza, Grossschartner può coltivare serie speranze di migliorare quel risultato. L’austriaco è un corridore esplosivo che si difende sia in salita che a cronometro e la sua condizione, in questi dì, è sembrata migliorare tappa dopo tappa.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Grossschartner al termine della frazione odierna: “Sono un po’ deluso, oggi potevo prendere la maglia roja, ma nel finale io e gli altri fuggitivi ci siamo guardati un po’ troppo. Al momento mi brucia ancora, ma oggi, sicuramente, è stata una giornata positiva per noi. Dopo la prima settimana della Vuelta sono secondo in classifica e nessuno se lo sarebbe potuto aspettare“.

Foto: Lapresse