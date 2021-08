Alla vigilia della ripartenza della Vuelta, il fermento non è poco, anche perché la classifica dietro Primoz Roglic è tutt’altro che scontata. A parlare, in particolare, è Enric Mas, che fa parte del duo di lingua spagnola (effettivamente spagnolo lui, colombiano Miguel Angel Lopez) che, in casa Movistar, sta provando a spodestare lo sloveno dalla vetta della classifica.

Queste le parole riportate da Tuttobiciweb: “La prima settimana della Vuelta è stata sia positiva che negativa. Siamo al secondo e terzo posto della classifica generale e io ho solo 28” da recuperare da Roglic e anche Miguel Ángel López ha allontanato diversi rivali. L’aspetto negativo senza dubbio è il ritiro di Alejandro Valverde e di Jacobs. La loro perdita è stata veramente pesante per noi“.

Sulla coppia che forma con Lopez: “Noi due insieme possiamo essere i più forti. Possiamo diventare la squadra più forte e possiamo provare a vincere contro Roglic. La strategia ancora non la sappiamo, ma siamo ben piazzati e penso che al momento nessuno potrebbe essere in una posizione migliore di noi. Non possiamo dire come ci organizzeremo per i prossimi giorni, ma sicuramente abbiamo pensato a qualcosa“.

Una l’ovvia conseguenza: “Non firmo per il secondo posto, no. Siamo venuti per vincere la Vuelta. Un secondo e un terzo posto in una grande giro andrebbero bene a chiunque, ma sarebbe meglio, ad esempio, un primo e un terzo posto“.

Sugli altri pericoli: “Nella Ineos possono essere pericolosi sia Bernal che Yates, e con entrambi bisogna stare attenti. Siamo in una posizione molto buona, ma ora siamo in 6 in squadra e siamo costretti a giocare di più sulla difensiva, mentre la Ineos proverà sicuramente ad attaccare“.

Foto: LaPresse